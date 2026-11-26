Imagen de archivo de uno de los actos de las Fiestas de Santa Catalina de Pinoso (Alicante) - AYUNTAMIENTO DE PINOSO

ALICANTE, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat ha declarado como fiesta de interés turístico local de la Comunitat Valenciana las Fiestas de Santa Catalina de Pinoso (Alicante), también conocidas como la Festa de les Coves. La noticia se ha conocido precisamente ahora que esta celebración está inmersa en sus días grandes.

La resolución de la Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, del 3 de noviembre, se publicó el pasado martes 24 en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV). La Comissió de Festes Santa Catalina presentó la solicitud de este distintivo el 19 de agosto de este año en la Dirección General de Turismo.

La alcaldesa de Pinoso, Silvia Verdú, y el presidente de la entidad festera, Óscar Calpena, han celebrado el reconocimiento. En palabras de la primera edil, "la continuidad en el tiempo les ha hecho acreedores de tal distinción, ya que la fiesta perdura con el paso de los años y está contagiando a la gente joven".

Por su parte, Calpena ha destacado este hecho como "algo histórico". En este sentido, ha afirmado que las fiestas de Santa Catalina tienen "elementos muy característicos y singulares" que "las hacen especiales del resto", según ha detallado el Ayuntamiento de la localidad en un comunicado.

"DOCUMENTADAS AL MENOS DESDE 1904"

Desde el consistorio han explicado que, entre los aspectos que recoge el expediente, figuran "la antigüedad de las fiestas, documentadas al menos desde 1904, aunque existen testimonios que apuntan a un origen anterior", así como "su arraigo vecinal y la singularidad de actos como el traslado de la imagen de Santa Catalina por las viviendas del barrio, la Magrana y la noche de las hogueras".

También se destaca "la recuperación de la indumentaria tradicional y las danzas populares", así como "la implicación vecinal en la decoración del Barrio de las Cuevas". "Con esta declaración, la Festa de les Coves incorpora un reconocimiento oficial al valor cultural y turístico de una celebración que sigue teniendo en el barrio y en la participación vecinal una de sus principales señas de identidad", ha subrayado el Ayuntamiento.