La Generalitat declara de Interés Turístico Provincial los Moros y Cristianos de Almoradí y Albatera

Moros de Almoradí - GVA

ALICANTE, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La feria y fiestas de Moros y Cristianos de Almoradí y de Albatera (Alicante) han sido declaradas como celebraciones de Interés Turístico Provincial de la Comunitat Valenciana, según ha publicado este viernes el Diari Oficial de Generalitat Valenciana (DOGV).

Se trata de un distintivo que la Dirección General de Turismo concede a las fiestas, siempre que estas ofrezcan una "especial relevancia" desde el punto de vista turístico y supongan "una valoración de la cultura y de las tradiciones populares valencianas", según ha indicado la Generalitat en un comunicado.

La consellera de Turismo, Marián Cano, ha felicitado a los ayuntamientos de Almoradí y Albatera, así como a las entidades festeras, asociaciones y vecinos que hacen posible cada año estas celebraciones, por "mantener vivas unas fiestas que forman parte de la identidad de la Vega Baja y que contribuyen a proyectar la riqueza cultural, histórica y turística de la Comunitat Valenciana".

Cano también ha señalado que ambas declaraciones son "fruto de un trabajo colectivo y de una trayectoria consolidada, en la que se combinan tradición, participación social, singularidad festiva y capacidad de atracción de visitantes".

En este sentido, la titular de Turisme ha subrayado que estos reconocimientos contribuyen a reforzar el posicionamiento de la provincia de Alicante como "destino que conserva y difunde sus tradiciones populares", al tiempo que impulsa "la actividad turística, económica y social de sus municipios".

En el caso de Almoradí, la feria y fiestas de Moros y Cristianos se celebran a finales de julio y principios de agosto, en torno a la festividad de San Abdón y San Senén, conocidos como 'Los Santicos de la Piedra'.

La programación combina "tradición agrícola, devoción popular y actos festeros", como las Entradas Mora y Cristiana, la ofrenda de frutas y verduras o la Embajada de Barril.

Por su parte, las fiestas de Moros y Cristianos en honor a Santiago Apóstol de Albatera se celebran en julio, con sus actos centrales en torno al día 25, día del patrón, y cuenta con propuestas como el pregón, la presentación de cargos festeros, las entradas, guerrillas y embajadas, la ofrenda floral y la procesión solemne.

'DÍA DE LOS LOCOS'

Además, el Consell ha otorgado la declaración de Fiesta de Interés Turístico Local de la Comunitat Valenciana al 'Día de los Locos' de Jalance (Valencia), que se celebra en el marco de las fiestas navideñas.

Esta distinción reconoce "la singularidad y el valor cultural" de una celebración arraigada en el municipio, que contribuye a preservar "las tradiciones populares valencianas" y a reforzar "la proyección turística del interior de la provincia de Valencia".