La Generalitat eleva a 40 los municipios afectados por la dana Adam y activa una oficina única postemergencia

Reunión de la Comisión Interdepartamental de Coordinación y Seguimiento y la Oficina Única Postemergencia - GVA

VALÈNCIA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Diari Oficial de la Generalitat (DOGV) publica este jueves una resolución que amplía a 13 municipios más las ayudas urgentes destinadas a ayuntamientos y particulares por la dana Adam, con lo que ascienden a 40 los municipios declarados como afectados por este fenómeno meteorológico.

Además, el gobierno valenciano ha activado los mecanismos de coordinación para garantizar una respuesta institucional única que posibilite la rápida recuperación de las zonas afectadas y la ejecución ágil de las ayudas. Se trata de la comisión interdepartamental de coordinación y seguimiento y de la la oficina única postemergencia, detalla la administración autonómica.

En concreto, las nuevas localidades incluidas en la resolución son l'Alqueria de la Comtessa, Almiserà, Ròtova, Ador, Rafelcofer, Beniarjó, Benirredrà, Guardamar de la Safor, Tavernes de la Valldigna, Almoines, Llocnou de Sant Jeroni, Castellonet de la Conquesta y Xeraco. Estos 13 municipios se suman a los 27 ya incluidos en los decretos publicados hasta ahora.

El Consell ya ha aprobado un primer paquete de ayudas por 23,5 millones de euros y este viernes dará luz verde a nuevas medidas para los afectados por la dana Adam. El conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, que ha presidido la reunión constitutiva de la comisión interdepartamental, ha explicado que las prioridades son llevar a cabo las acciones de recuperación con un canal único que permita identificar prioridades y poner en marcha soluciones de forma rápida y evitando duplicidades.

La reunión de la comisión interdepartamental, en la que están representadas todas las consellerias, ha permitido marcar criterios para la ejecución coordinada de las medidas inmediatas ya en marcha. Entre ellas figuran ayudas dirigidas a los municipios, con una partida inicial por 17,5 millones, para garantizar su liquidez inmediata y la recuperación, así como ayudas de seis millones destinados a personas y familias para daños en bienes esenciales y para cubrir gastos de realojo temporal.

Durante la reunión, celebrada en el Centro de Coordinación de Emergencias en l'Eliana, se ha abordado la forma en que se organizarán las consellerias, con la creación de grupos técnicos de trabajo. Valderrama ha subrayado "la importancia de la cohesión, la coordinación y la colaboración de todos los departamentos de la Generalitat" y ha garantizado que el conjunto de la administración está trabajando en esta dirección "para dar una respuesta adecuada a los ciudadanos".

NECESIDADES DE LOS MUNICIPIOS

También se han evaluado las principales necesidades requeridas por los municipios afectados, pertenecientes a las comarcas de la Safor y de la Marina Baixa y que, como ha recordado el conseller, se encuentran en la actualidad en la situación 1 de emergencia.

Las actuaciones están centradas en tres ámbitos: atención humanitaria (agua potable, alimentos, medicación y asistencia a personas vulnerables), achiques y servicios en edificios (equipos, restablecimiento de ascensores y recuperación de suministros comunitarios) y accesos, limpieza y reparación de daños (apertura de caminos, retirada de árboles, enseres y escombros, limpieza de barro y evaluación de afecciones estructurales).

Durante el episodio se gestionaron más de 2.000 incidentes, los más frecuentes acumulaciones y entradas de agua en viviendas y garajes, rescates, personas incomunicadas, vehículos bloqueados, vías intransitables, desbordamientos, daños materiales en inmuebles y vías públicas, incidencias en la red viaria y afecciones a los suministros básicos.

Las demandas principales se han centrado en achiques de agua en garajes, sótanos, fosos de ascensor, bajos, portales y comercios y en actuaciones relacionadas con personas aisladas, caminos cortados y vehículos atrapados o suministros como cortes de agua, luz o gas o riesgo eléctrico. También han sido frecuentes las vinculadas a abastecimiento básico de agua potable, alimentos o ropa; limpieza y retirada de árboles, barro o enseres; daños estructurales en viviendas o infraestructuras, y alojamiento y movilidad de personas vulnerables.

Todas las consellerias están representadas en estos órganos de coordinación de la fase de postemergencia. La comisión interdepartamental se encargará de analizar la información requerida por la oficina única postemergencia sobre los daños a particulares y a los servicios y a las infraestructuras públicas, fijar los objetivos concretos de la fase postemergencia, proponer inversiones y definir proyectos para conseguir el objetivo de vuelta a la normalidad.

Por su parte, la oficina única de postemergencia se configura como el instrumento de apoyo a la comisión interdepartamental. Entre sus funciones, está la centralización de la solicitud de ayudas dirigidas a la Generalitat.