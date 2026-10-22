La Generalitat y la Fundación Oceanogràfic sueltan doce tortugas de agua dulce en l'Albufera para reforzar su población

Sueltan tortugas de agua dulce en la Albufera para reforzar su población - FUNDACIÓN OCEANOGRÀFIC

VALÈNCIA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ullal de la Senillera, en Albalat de la Ribera, dentro del entorno del Parc Natural de l'Albufera, ha acogido este jueves la suelta de doce ejemplares de galápago europeo (Emys orbicularis), una especie de tortuga de agua dulce autóctona catalogada como vulnerable en la Comunitat Valenciana.

La actuación es fruto del trabajo conjunto entre la Generalitat Valenciana y la Fundación Oceanogràfic, con la colaboración de las entidades implicadas en la conservación y el seguimiento de esta especie en el Parque Natural de l'Albufera, según ha señalado Fundación Oceanogràfic en un comunicado.

La suelta forma parte del programa '40 años, 40 acciones por l'Albufera', una iniciativa impulsada por la Generalitat Valenciana para conmemorar el cuarenta aniversario de la declaración del Parque Natural, en 1986, mediante actuaciones dirigidas a la protección de la biodiversidad, la recuperación de hábitats y la conservación de sus ecosistemas.

Los doce ejemplares que se han soltado proceden de los programas de cría del Oceanogràfic y del Centro Acuícola de El Palmar (CAEP), desarrollados en el marco del convenio de colaboración entre la Conselleria de Medio Ambiente y la Fundación Oceanogràfic para el refuerzo de las poblaciones de especies amenazadas.

La jornada ha contado con la participación de la secretaria autonómica de Medio Ambiente de la GVA, Sabina Goretti, el director general de Medio Natural y Animal; el director del Parque Natural de l'Albufera, Ignacio Lacomba; la presidenta, el equipo directivo del Oceanogràfic, representado por Marta Calabuig; personal técnico de fauna amenazada de la Generalitat y del CAEP, voluntarios de Acció Ecologista-Agró y los equipos de Conservación y Educación del Oceanogràfic y su Fundación.

Para el vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, "la suelta de estos doce ejemplares representa un nuevo paso en la recuperación del galápago europeo en la Albufera, donde su situación llegó a ser especialmente crítica". "Con esta actuación reforzamos el núcleo de los ullals de Senillera y consolidamos el trabajo de reintroducción que la Generalitat impulsa desde 2007", ha agregado.

Por su parte, el director del Parque Natural de l'Albufera, Ignacio Lacomba, ha señalado que "la recuperación del galápago europeo, que recordamos está catalogado En Peligro de extinción en la Comunitat Valenciana es crucial para la recuperación de la especie a nivel global". Además, ha desatacdo que "la colaboración entre las administraciones, las entidades científicas y el voluntariado es fundamental para proteger esta biodiversidad y garantizar su futuro en l'Albufera".

LA EDUCACIÓN AMBIENTAL Y EL SEGUIMIENTO DE LA ESPECIE

La jornada también ha contado con la participación de 24 estudiantes de tercero y cuarto de Educación Secundaria Obligatoria del IES Sucro de Albalat de la Ribera, que han tenido la oportunidad de conocer el trabajo de conservación que desarrollan las distintas entidades implicadas en la recuperación del galápago europeo.

Los equipos técnicos de la Fundación Oceanogràfic y del Centro Acuícola de El Palmar han explicado las características biológicas de la especie, su ciclo de vida y los programas de cría que permiten reforzar sus poblaciones en el medio natural.

Por su parte, Acció Ecologista-Agró ha dado a conocer las labores de seguimiento que desarrolla en el Ullal de la Senillera, dentro de su Projecte Emys. Esta iniciativa de voluntariado ambiental permite estudiar la presencia y evolución de los galápagos autóctonos mediante técnicas de captura y seguimiento, entre ellas el trampeo con nasas.

Asimismo, el equipo de Educación de la Fundación Oceanogràfic ha impartido un taller divulgativo centrado en la identificación de las distintas especies de galápagos y en la problemática asociada a la presencia de especies exóticas invasoras en los ecosistemas acuáticos.

UNA ESPECIE VULNERABLE EN LOS HUMEDALES VALENCIANOS

El galápago europeo (Emys orbicularis) es una tortuga de agua dulce que habita en humedales, lagunas, marjales y otros ambientes acuáticos con abundante vegetación. Se caracteriza por su caparazón oscuro y las pequeñas manchas amarillentas que presenta en la cabeza, el cuello y las extremidades.

La degradación y pérdida de sus hábitats, la alteración de los ecosistemas acuáticos y la competencia con especies exóticas invasoras, como la tortuga de Florida (Trachemys scripta), constituyen algunas de las principales amenazas para su conservación.

La suelta de estos ejemplares pone de manifiesto "la importancia de la colaboración entre administraciones públicas, entidades científicas y organizaciones conservacionistas para favorecer la recuperación de especies autóctonas amenazadas y contribuir a la conservación de la biodiversidad del Parque Natural de l'Albufera", han señalado desde Fundación Oceanogràfic.