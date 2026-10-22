La Generalitat inicia los trabajos de recuperación de las depuradoras afectadas por la dana Adam

Visita a la depuradora de Xeraco - GVA

Un total de 106 efectivos trabajan en la reparación de las instalaciones de saneamiento y depuración de la Safor y Marina Alta

VALÈNCIA, 22 Oct. (EUROPA PRESS -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha destacado que el Ejecutivo valenciano ha comenzado los trabajos de recuperación de las depuradoras e infraestructuras de saneamiento afectadas por la dana Adam en las comarcas de la Safor, en la provincia de Valencia, y la Marina Alta, en Alicante.

La borrasca ha provocado daños en 29 depuradoras, con una estimación económica inicial de 2,5 millones de euros. De esta cantidad, alrededor de dos millones de euros corresponden a instalaciones de la provincia de Valencia y los 500.000 euros restantes, a la provincia de Alicante, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

Para atender las incidencias, se ha movilizado un dispositivo integrado por 106 efectivos, de los que 55 trabajan en la provincia de Valencia y 51 en la de Alicante. Los equipos están formados por personal técnico, profesionales de explotación y empresas auxiliares especializadas.

La Generalitat actuará en las depuradoras de su titularidad y ayudará en la reconstrucción de las municipales "ante la imposibilidad de los municipios de hacerse cargo".

El 'president' ha agradecido en primer lugar la labor del Consorcio de Bomberos en el rescate de personas tras las inundaciones y ha asegurado que "fueron dos días muy complicados y difíciles que nos hizo a todos trabajar al 100 por cien de nuestras posibilidades, especialmente en lo que respecta a los servicios de emergencia".

El jefe del Consell ha precisado que de las 29 depuradoras hay dos que no están operativas -la de Benidoleig y la de Oliva Nova- y ha resaltado la "prioridad" de la Generalitat en ponerlas en funcionamiento "a la mayor brevedad". El resto presenta afecciones "de diferente índole" y también hay incidencias en algunos colectores.

Por ello, el jefe del Consell ha indicado que se trabaja "para cumplir la calidad del vertido de las aguas y que los municipios puedan reconducir sus aguas residuales hacia estas infraestructuras".

Asimismo, ha subrayado que el Consell continúa avanzando en la valoración de desperfectos en todos los municipios damnificados "de forma rápida y coordinada para recuperar la normalidad en la medida de lo posible".

En la provincia de Valencia, una de las instalaciones más afectadas es la EDAR de Oliva-Casco, donde las inundaciones dañaron los cuadros eléctricos, el grupo electrógeno y el centro de transformación, lo que provocó la parada temporal de la planta.

Por su parte, la EDAR Gandia-La Safor registró incidencias en los equipos de bombeo, el sistema de biogás, las comunicaciones y el suministro eléctrico, mientras que en Palma de Gandia-Ador fue necesario recurrir a grupos electrógenos de emergencia. En la EDAR de Xeraco se está reparando una avería en la conducción de aireación del reactor biológico.

Además, la estación de Barx sufrió una parada temporal y desbordamientos, y la de Tavernes Goleta registró averías en dos turbinas. A estas incidencias se suman los daños en varias instalaciones de saneamiento de la costa de Oliva, que siguen en evaluación.

En cuanto a la provincia de Alicante, las principales afecciones se localizan en el colector sur de Pego, donde los arrastres han deteriorado varios tramos, y en la EDAR Poblets-Verger, con incidencias en el bombeo, acumulación de lodos y residuos y problemas eléctricos.

Asimismo, la EDAR Benidoleig se ha visto afectada por la falta de suministro eléctrico y posibles daños derivados de la crecida del río Girona. También se han registrado inundaciones y averías electromecánicas en instalaciones de Adsubia, Benitatxell, Dénia-El Verger, Teulada, Sanet i Negrals, Xixona y Vall de Gallinera.

ACTUACIONES DE EMERGENCIA

Las actuaciones de recuperación incluyen el restablecimiento del suministro eléctrico mediante grupos electrógenos de emergencia, la reparación de cuadros eléctricos, centros de transformación, sistemas de bombeo y equipos electromecánicos, así como la retirada de lodos, residuos y materiales arrastrados por el agua.

Los trabajos también contemplan la inspección de las infraestructuras afectadas, la limpieza y recuperación de colectores y redes de evacuación de aguas, y el seguimiento de aquellas instalaciones que todavía requieren una evaluación técnica para determinar el alcance de los daños.

CAMINOS RURALES

El jefe del Consell también se ha referido a la afectación del temporal en los caminos rurales y a las labores de la Generalitat para evaluar daños, identificar necesidades y priorizar las intervenciones para su recuperación, especialmente al coincidir en época de recolección de cosechas. Además, ha señalado que el pleno del Consell aprobará este viernes más ayudas para distintos colectivos, como el referente al sector ganadero y agrario.

Desde la Conselleria de Agricultura se va a distribuir gratuitamente a los agricultores tratamientos fitosanitarios para ayudar a salvar más de un millón de árboles afectados por la dana Adam y el exceso de humedad, entre otras actuaciones encaminadas a atender las necesidades de las industrias agroalimentarias y la reconstrucción de las infraestructuras de riego.

En el ámbito de las explotaciones ganaderas, desde la Generalitat se está prestando apoyo para garantizar el suministro de agua, alimento y paja en las explotaciones ganaderas, además de contribuir en la retirada de animales muertos.

Los miembros del Consell, junto al resto de personal de la Generalitat, han visitado durante estos cuatro días la práctica totalidad de los municipios afectados por las lluvias del pasado domingo y lunes, con el fin de evaluar los daños producidos, detectar necesidades y agilizar las posibles soluciones para restablecer los servicios y avanzar en la recuperación de la normalidad.

En concreto, el 'president' de la Generaltitat se ha desplazado desde el lunes a las localidades de Els Poblets, Oliva, Sanet i Negrals, Piles, Xábia y Xeraco, según ha apuntado la Generalitat.