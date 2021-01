La Generalitat pedirá al Gobierno que adelante el toque a las 20 horas y flexibilice el estado de alarma

Puig defiende que la Comunitat ya está en "semiconfinamiento" y que "no estamos en la misma situación de marzo"

VALÈNCIA, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat Valenciana pedirá este miércoles, en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que el Gobierno permita avanzar el toque de queda a las ocho de la tarde en lugar de a las diez y que flexibilice el estado de alarma para que las comunidades puedan tomar otras medidas.

Así lo ha avanzado el 'president', Ximo Puig, en rueda de prensa para anunciar el cierre de la hostelería y nuevas restricciones tras la mesa interdepartamental contra la pandemia.

Aunque el toque de queda sigue vigente a las 22 horas en la Comunitat, Puig ha abogado ante la evaluación de los contagios por adelantarlo como también piden otros gobierno autonómicos.

Si el Gobierno acepta, se establecerá a las 20 horas, ha garantizado, con el objetivo de restringir la movilidad en la calle como cree que se ha conseguido "muchísimo" desde el último adelanto que entró en vigor el 7 de enero.

Además del toque, Puig ha defendido que "es el momento de evaluar el estado de alarma" y que ser más flexible para que las comunidades puedan tomar otras medidas, algo que analizarán este miércoles todos los consejeros de salud. "En este momento, el marco es el que es", ha constatado.

También ha vuelto a descartar la petición de un posible confinamiento domiciliario por ahora, al considerar que "la Comunitat ya está en una situación de semiconfinamiento en Navidad con algunas de las medidas más duras de España que después han implantado otras comunidades. Y ante la "desinformación", ha recordado que es una medida que "depende del Gobierno, que en este momento ha descartado, y la Generalitat no tiene ninguna competencia".

Puig ha afirmado que el encierro en casa supone "una medida extrema que tiene graves efectos en varios sectores y lleva asociados problemas de salud física y mental", además de generar "desigualdad en muchos colectivos".

"Más allá de la incidencia del virus, no estamos en la misma situación de marzo, en la hospitalización incluso peor, pero entonces la ciudadanía no disponía de mascarillas ni podía salir e ir a trabajar con seguridad", ha incidido. Por tanto, "si cumplimos y no nos la quitamos, el riesgo de estar en un espacio abierto no tiene que ver con el de marzo, el riesgo está en los espacios interiores".

En todo caso, después de casi un año de restricciones, el presidente valenciano ha reconocido que "todos somos conscientes del agotamiento, el desgaste y el cansancio" y ha asegurado que en todas las decisiones se intenta velar por el interés general.

"AUTOCONFINARNOS CUANDO HAGA FALTA"

Tras una primera ola encerrados y una segunda con restricciones de movilidad, ha llamado a superar esta tercera con "máxima prudencia". "De todo corazón, seamos conscientes de lo que nos jugamos, ahora es más necesario que nunca que seamos capaces de autoconfinarnos cuando haga falta", ha rogado recordando que "la irresponsabilidad de unos pocos tiene consecuencias para todos".

Puig ha mostrado así su preocupación por el aumento del número de infracciones relacionadas en la pandemia en las últimas semanas, de unas 150 al día en agosto a 780 en diciembre, "cuatro veces más". Ante esta actitud "insolidaria de unos pocos" ha pedido 'trellat' y "actuar con verdadero sentimiento de humanidad"

También ha destacado la esperanza que abre la vacunación porque "la Comunitat es junto a seis territorios de Europa la que está avanzando más en las vacunas". "Estamos en el camino de salida, en las próximas semanas lo incrementaremos", ha garantizado.

Y ha advertido que "quedan meses decisivos y semanas terribles" tras agradecer el esfuerzo enorme de los sanitarios.