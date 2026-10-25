La Generalitat reparte los primeros 9.000 bonos del 'Bono Hostalería 2026' en los pueblos afectados por la dana del 29O

Archivo - El presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, en imagen de archivo. - Eduardo Manzana - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat, a través de Turisme Comunitat Valenciana pone a disposición, a partir de este lunes, los primeros 9.000 bonos del 'Bono Hostalería 2026', que podrán consumirse en cualquiera de los 200 establecimientos hosteleros de los municipios y ámbitos territoriales afectados por la dana de octubre de 2024 adheridos a este programa.

El 'president' del Consell, Juanfran Pérez Llorca, ha precisado que este programa, dirigido a personas mayores de edad empadronadas en la zona mencionada, está dotado con 3,9 millones de euros y contempla el reembolso del 50 por ciento del consumo realizado y justificado en bares, cafeterías y restaurantes que se han sumado a esta iniciativa.

En esta línea, Pérez Llorca ha puntualizado que este bono contempla una ayuda máxima de 50 euros por persona, teniendo en cuenta que el gasto mínimo es de 20 euros y el máximo subvencionable, de 100 euros.

Igualmente, el jefe del Ejecutivo valenciano ha indicado que las solicitudes recibidas proceden de 98 de los 103 ámbitos territoriales incluidos en la convocatoria, lo que supone una cobertura superior al 95%.

Por municipios, Torrent concentra 933 solicitudes; Algemesí, 826; Catarroja, 644; Aldaia, 574; y las pedanías del sur de València incluidas en la convocatoria, 409. Les siguen Paiporta, con 340; Picanya, con 326; Xirivella, con 313; y Alaquàs, con 299, tal como ha informado la Generalitat en un comunicado.

La campaña contabiliza hasta el momento, 200 inscripciones de establecimientos hosteleros. Estos negocios están presentes en 55 de los 103 ámbitos territoriales de la convocatoria, con una cobertura del 53,4%.

Por tipología, figuran 131 cafés y bares, 67 restaurantes y 2 establecimientos clasificados como chocolaterías, heladerías y horchaterías. Torrent cuenta con 15 inscripciones; Catarroja, con 13; las pedanías del sur de València incluidas en el programa, con 11; y Paiporta, con 9.

Los establecimientos adheridos deben estar ubicados en el ámbito territorial del programa, cumplir los epígrafes del IAE previstos y disponer de TPV o datáfono operativo. El plazo de adhesión por parte de los establecimientos hosteleros permanece abierto hasta el 31 de octubre de 2026.

INFORMACIÓN Y CAPTACIÓN EN GASTRÓNOMA

Turisme Comunitat Valenciana estará presente en Gastrónoma, que se celebra del 26 al 28 de octubre en Feria Valencia, con un espacio destinado a informar sobre el 'Bono Hostalería 2026' y facilitar la inscripción de nuevos establecimientos y beneficiarios.