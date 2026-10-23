La Generalitat retira miles de toneladas de residuos y enseres de municipios afectados por la dana Adam

La Generalitat y los consorcios de residuos retiran miles de toneladas de residuos y enseres de los municipios afectados por la dana - GVA

VALÈNCIA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat ha comenzado ya la retirada de miles de toneladas de residuos de los municipios afectados por la dana Adam que durante los últimos días se habían ido acumulando en puntos de acopio locales.

Los trabajos se centran en retirar los enseres y materiales acumulados a consecuencia de las inundaciones y facilitar su correcta gestión en las instalaciones habilitadas junto al Consorcio Mare de La Marina y el Consorci de Residus V5-COR que opera en La Safor, según ha informado la Generalitat en un comunicado

El primer paso para gestionar todos los residuos generados por el impacto de la dana Adam fue la resolución de la Vicepresidencia Tercera y Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación que habilitaba a los ayuntamientos a crear puntos de acopio temporal en Oliva, Els Poblets, Beniarbeig, Daimús, la Font d'en Carròs, Bellreguard y Piles, entre otros. Estos espacios permiten concentrar los residuos procedentes de las zonas afectadas y organizar su posterior retirada.

Además, desde la Dirección General de Calidad y Educación Ambiental se autorizó al Consorci de Residus V5-COR, a través de su adjudicataria VYTRUSA, a realizar el acopio temporal y extraordinario de los residuos municipales generados por el temporal. De esta forma, parte de los residuos se gestionan en unas instalaciones provisionales en Font d'en Carròs, mientras que el Consorcio Mare los traslada directamente a las instalaciones de El Campello.

Los ayuntamientos también han recibo un "importante respaldo" para trasladar los enseres de gran volumen hasta los puntos habilitados, "con el fin de facilitar su retirada y evitar que la acumulación de materiales obstaculice la vía pública o genere problemas de salubridad", han apuntado.

Un centenar de trabajadores de la empresa pública Vaersa están colaborando toda la semana en estas tareas en diferentes municipios y se contactó con empresas especializadas para que también sumasen diferentes equipos a esta labor. Gran parte de los esfuerzos se han centrado en Oliva y Els Poblets, que son los municipios que han acumulado un mayor volumen de materiales.