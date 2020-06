La Generalitat ultima el decreto ley para "encajar y armonizar" la Renta Valenciana de Inclusión y el IMV

VALÈNCIA, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta y portavoz del Consell, Mónica Oltra, ha anunciado este viernes que la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas que dirige está ultimando el decreto ley para "encajar" y "armonizar" las figuras de la Renta Valenciana de Inclusión y el Ingreso Mínimo Vital, recientemente aprobado en el Congreso, con el fin de evitar duplicidades o que haya personas y familias que se queden sin la protección.

Así lo ha indicado Oltra en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, en la que ha admitido que es "muy importante" que el IMV "tenga buena gestión", algo en lo que están "comprometidos" tanto el Gobierno de España como las comunidades autónomas porque es "un instrumento fundamental" que, a su juicio, debería haber estado ya hace "30 años", por lo que llega "tarde", aunque ha valorado que se haya aprobado por unanimidad del Congreso, "lo que es símbolo muy importante del empaque, del hecho histórico que supone".

A partir de ahí, ha dicho, su departamento está elaborando el decreto ley que llevará al Consell bien el próximo viernes o al siguiente "para encajar y armonizar los dos sistemas", de manera que no haya personas que estén en los dos y otras queden "descubiertas", con el fin de "evitar duplicidades" o las "carencias" de no poder llegar a quien lo necesite con la Renta Valenciana de Inclusión.

Por ello, ha dicho que están trabajando en la adaptación y ha recalcado que es "muy importante" que "no se desvertebre" el sistema y lograr vincular a las personas beneficiarias con los itinerarios de inclusión.

Al respecto, ha hecho hincapié en que los factores de exclusión no son solo económicos si no que hay personas que no han tenido igualdad de oportunidades desde pequeñas y les han faltado oportunidades de formación "y eso no se arregla solo con la prestación económica" sino con una prestación profesional para que haya un proceso de emancipación que permita un proyecto de vida independiente.

Así, ha recalcado que están trabajando en el decreto ley "e intentando cuanto antes conveniar con el Gobierno una gestión armonizada de las dos figuras de manera que el IMV se pueda comenzar a abonar ya a los titulares y beneficiarios de la Renta Valenciana de Inclusión y poder incorporar a más personas al sistema de protección que supone la Renta Valenciana de Inclusión en consonancia con el IMV".