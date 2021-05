Giner destaca que la sustitución del monolito "demuestra que se puede evitar que el populismo gobierne"

VALÈNCIA, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de València, Fernando Giner, ha valorado este jueves que "la sustitución del monolito al 15-M acordada en el pleno demuestra se puede evitar que el populismo gobierne en Valencia", al tiempo que ha advertido que "València no merece el sectarismo" del alcalde, Joan Ribó.

Fernando Giner se ha pronunciado en estos términos después de que se haya aprobado una moción, presentada por el PSPV, para sustituir la actual escultura con el apoyo de Cs, la abstención del PP y en contra de Compromís y Vox. El Ayuntamiento convocará un concurso entre artistas y escultores para diseñar "una escultura que represente a la pluralidad de movimientos sociales, cívicos y culturales de la ciudad" que sustituya al monolito actual, instalado con motivo del décimo aniversario del 15M.

El dirigente de Cs ha subrayado que "València no merece el sectarismo de Ribó" y que el alcalde "no puede seguir implantando su ideología sin ningún tipo de miramiento" ni "gobernar soliviantando a quien no le ha votado", ha reprochado en un comunicado.

El portavoz ha destacado que su grupo municipal fue "el primero en dar la voz de alarma sobre los planes de Ribó de colocar un monolito al 15-M por su décimo aniversario".

Ha valorado que "la sustitución del monolito al 15-M acordada en el pleno, demuestra se puede evitar que el populismo gobierne en Valencia". "El monolito de Ribó era un monumento a la participación sin la participación de nadie", ha criticado Giner.

Fernando Giner ha incidido en que "instalando el monolito al 15-M, Ribó silenció a la mitad de los valencianos, que no se han visto representados, y agravió a decenas de movimientos sociales y reivindicaciones muy importantes para todos, y eso es algo que merece que los partidos constitucionalistas tratemos de evitar".

Para concluir, el portavoz de Cs ha explicado que "es necesario que todos los partidos reflexionen, no se puede actuar sólo pensando en el rédito electoral, se debe actuar pensado en el bienestar de todos los valencianos".