Global Omnium destaca que València es "punta de lanza" en digitalización del agua y "pionera" en contadores inteligentes

VALÈNCIA, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El CEO de Global Omnium, Dionisio García, ha resaltado este viernes que la ciudad de València ha sido "absolutamente pionera" en el empleo de contadores inteligentes que permiten actuar rápidamente ante fugas.

"La digitalización para el mundo del agua está siendo una revolución y, en ese sentido, València es punta de lanza desde hace unos años y lo vamos a seguir siendo", ha señalado García durante una jornada en el Parc Central de València organizada por Global Omnium y el Ayuntamiento con motivo del Día Mundial del Agua, y en la que se han celebrado talleres infantiles para concienciar a los más pequeños sobre la importancia de este recurso, junto con la Unión de Consumidores y el Oceanogràfic.

García, que ha estado acompañado por el concejal de del Ciclo del Agua, Carlos Mundina, ha resaltado que València es "casi la primera ciudad europea que tuvo contadores inteligentes, que ahora están muy de moda con un plan Perte que está promoviendo el Ministerio para que se pongan en otras ciudades, como Madrid o Barcelona".

Esta tecnología, ha detallado, permite disponer de información sobre lo que pasa en la red diariamente a cada hora y, si se detecta "alguna variación significativa" como un consumo más alto del habitual, se puede "actuar rápidamente" y evitar esperar a que pase el lector cada tres meses para detectar la fuga.

También ha puesto en valor que la relación con la administración es "mucho más transparente, porque saben en todo momento el consumo que hay, dónde se están haciendo las obras".

En ese sentido, Dionisio García ha resaltado la "fantástica" colaboración con el Ayuntamiento que ha permitido que "València puede presumir de ser una de las ciudades que mejor gestiona su agua", con un rendimiento cercano al 90%, muy poca pérdida de agua y una calidad "muy buena" de la misma.

"RESPONSABILIDAD" ANTE UN PERIODO "MUY SECO"

El responsable de Global Omnium ha subrayado la importancia de ser "muy cuidadosos" con el agua y utilizarla "con responsabilidad", porque llevamos "un año y pico ya muy seco".

Preguntado por la situación a este respecto en València, ha señalado que "no es preocupante" porque la situación en los embalses que proveen el recurso, especialmente del Júcar, es positiva, pero "si no llueve durante el 2024, en 2025 sufriremos un poco". Ante ello, ha remarcado que "no hay que ser alarmistas" pero "por lo menos prudentes" y "prepararnos de la mejor manera posible", sin "dormirnos en los laureles".

Sobre cómo se está preparando la ciudad, ha subrayado que se está "buscando mucho la eficiencia del agua, que no se pierda agua en las tuberías", y también concienciando a la población. Además, ha añadido que hay "inversiones importantes que están en marcha y que van a hacer que cada vez seamos más eficientes".

POTENCIAR EL USO DE AGUA DEL GRIFO

Asimismo, Dionisio García ha abogado por que se beba agua del grifo en València y ha explicado que, con la colocación de filtros como los que produce la compañía en los grifos de los que se va a beber, "sabe estupendamente y tiene todas las garantías de seguridad".

"Es infinitamente más económico y para qué utilizar una botella de plástico cuando no es necesario, porque luego hay que reciclarla en el mejor de los casos, cuando no acaba en el medio ambiente, y producir una botella de plástico lleva asociado un montón de consumo de agua", ha detallado.

Asimismo, ha confirmado la creencia de que la paella sale mejor en València por el agua. "Al ser agua muy dura lo que hace es potenciar los sabores", ha comentado.

Por su parte, el concejal de Ciclo del Agua ha incidido en que detrás de gestos como abrir el grifo hay "un proceso importante, que requiere de mucha inversión y que cada vez se ha modernizado". Así, ha destacado que la innovación a través de Emivasa está permitiendo ahorrar energía en las plantas potabilizadoras y ha incidido en la "fuerte inversión en placas fotovoltaicas" en las propias plantas.

CONCIENCIACIÓN EN EL DÍA MUNDIAL DEL AGUA

Mundina ha resaltado el valor de iniciativas como la celebrada este viernes para explicar a los pequeños desde una edad temprana "la importancia del agua en nuestras vidas" y que "cada gota cuenta", cómo se potabiliza, la preservación de los fondos marinos y la posidonia o cómo el cambio climático influye en los mares como el Mediterráneo.

Bajo estas premisas, la jornada de Global Omnium junto al Ayuntamiento de València ha promovido un conjunto de actividades lúdicas, de concienciación y divulgación del valor del agua.

El día ha comenzado con la puesta en marcha de unos talleres educativos en el Parc Central donde se han convocado a más de un centenar de niños de colegios cercanos y que ha permanecido abierto para todos aquellos que se han acercado.

Además, en las instalaciones de Emivasa se ha celebrado una jornada de puertas abiertas con una mesa redonda con la participación de expertos en materia hídrica que ha sido moderada por Pepe Sierra, periodista especializado en Medio Ambiente. Amparo López de la Universitat Politécnica de Valencia, Bruno Ballesteros de IGEM, Juan Carlos Blázquez de Acciona y Javier Macian de Emivasa han abordado desde sus respectivas perspectivas el valor, cuidado y protección del agua porque "todos somos agua".

Emivasa, la empresa que gestiona el agua potable en la ciudad, es responsable de 1.249 km de tuberías de agua de distribución, 157 kilómetros de red de baja presión -una de las pocas ciudades que lo tiene y emplea para regar y otros usos- y otros 71 kilómetros de red arterial.

Con ese fin trabajan unas 300 personas distribuidas además en las dos plantas que suministran a la ciudad: la planta de La Presa en Manises, que cuenta con una capacidad de 3.5 m3/segundo al día, y la del Realón en Picassent que puede alcanzar los 3 m3/segundo al día.