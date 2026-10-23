El gobierno de Catalá rechaza topar los alquileres e implantar una tasa turística

Concejales de Compromís en el pleno del Ayuntamiento - COMPROMÍS PER VALÈNCIA

VALÈNCIA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El equipo de gobierno presidido por Mª José Catalá en el Ayuntamiento de València, formado por PP y Vox, ha tumbado las propuestas de Compromís de topar el precio de los alquileres, cerrar todos los apartamentos turísticos e implantar una tasa turística en la ciudad, junto a otras medidas por el derecho a la vivienda y contra los desahucios, que ha defendido este viernes la coalición valencianista en un pleno municipal extraordinario.

Estas medidas, rechazadas por PP y Vox y apoyadas por el PSPV, se han debatido en un pleno monográfico sobre vivienda solicitado por Compromís a partir de las acampadas instaladas en València y otras ciudades. Los concejales de la coalición han agitado llaves en señal de protesta cuando los grupos de la derecha han votado en contra de sus propuestas.

Entre su batería de medidas, Compromís pedía proteger al vecindario ante los fondos buitre, recuperar la compra de vivienda mediante el derecho de tanteo y retracto, establecer recargos impositivos a los inmuebles vacíos, instar al Gobierno a destinar las viviendas vacías de la Sareb en València a alquiler social y asequible o proteger de desahucios a personas en situación vulnerable.

Por contra, el ejecutivo local ha sacado adelante dos mociones alternativas en las que se compromete a continuar con la aplicación de las normas urbanísticas aprobadas a finales del pasado marzo, así como a incluir en el presupuesto de 2027 ayudas para que comunidades de propietarios puedan oponerse a pisos turísticos en bajos. También a seguir con la inspección de apartamentos ilegales con "tolerancia cero" y con las órdenes de cese.

PP y Vox reiteran su apuesta por construir 13.000 viviendas en los 18 PAI actualmente impulsados, 2.855 de ellas protegidas; por revertir despachos a viviendas en edificios residenciales y por regular viviendas interiores mediante la revisión del Plan General, y por tener en cuenta "el empadronamiento de manera ininterrumpida de cinco años y la nacionalidad española" en la adjudicación del Plan + Vivienda.

En su intervención, la portavoz de Compromís, Papi Robles, ha exigido acuerdos urgentes sobre vivienda y entenderla como un derecho y no como un negocio. "Queremos vivir aquí. Tenemos el derecho de quedarnos en esta ciudad", ha reivindicado tras señalar que "desde que Catalá gobierna, el alquiler ha aumentado un 40% y el precio medio supera 1.760 euros al mes".

Robles también ha recordado que Catalá dijo en 2023, antes de las elecciones municipales en las que llegó a la alcaldía, que "en València cuesta 550 euros alquiler un piso" y se preguntó "a dónde vamos a llegar". "¿A dónde hemos llegado?", ha cuestionado a la primera edil tres años después.

TENSIÓN ENTRE CATALÁ Y ROBLES

Durante el debate, la portavoz de Compromís ha dejado en la mesa de Catalá, desde donde preside el pleno, más de 5.000 firmas ciudadanas a favor de topar los alquileres. La alcaldesa se ha quejado de la manera "agresiva" con la que lo ha hecho, tras lo que Robles le ha pedido disculpas. "Por mucha energía que tengas, creo que esta imagen no es la mejor para tu legislatura, no te pases", ha dicho Catalá a Robles, quien ha vuelto a pedirle perdón.

Posteriormente, el concejal de Compromís Pere Fuset ha reclamado "freír a impuestos" a los apartamentos turísticos, al tiempo que ha recordado que Catalá ya votó en contra de la tasa turística como diputada del PP en Les Corts y se hizo "una fotito" en una campaña para rechazar este impuesto. "Dejen de hacer el ridículo y apliquen esa tasa", ha exigido.

Desde el PSPV, Borja Sanjuan ha urgido a escuchar a los jóvenes acampados y asumir que Valènica ya debe ser una zona tensionada, además de denunciar que se haya cambiado la oficina municipal por la vivienda por otra contra la okupación. Su compañero Javier Mateo ha llamado a convertir los pisos turísticos en "hogares": "València es nuestra casa y tenemos que defenderla".

En el pleno han intervenido entidades como el Consell de la Joventut, que ha recordado que los jóvenes ayudaron a recuperar viviendas después de la dana y ahora tienen dificultades para acceder a una, o el Sindicat d'Estudiants para denunciar que València acogiera un congreso de promotores inmobiliarios en pleno estallido de las acampadas.

TOPAR ALQUILERES "FRACASA ESTREPITOSAMENTE", SEGÚN EL PP

Frente a estas críticas, el concejal de Urbanismo y Vivienda, Juan Giner, ha replicado: "Si la solución fuera tan simple como limitar los precios de los alquileres, ¿qué político con dos dedos de frente rechazaría aplicarla? Ninguno, no funciona. No votamos en contra por ideología. Esta medida fracasa estrepitosamente allí donde se aplica y causa el efecto contrario".

Giner (PP) ha defendido que "la solución es construir vivienda, así de simple". Por eso ha instado a los concejales de la oposición a acercarse a las viviendas en construcción para ver "la diferencia entre la parálisis heredada y las grúas que hoy levantan hogares corrientes para familias reales".

Es más, ha sostenido que "ni los ministros de Pedro Sánchez creen en la limitación de precios" y se ha preguntado que, si esta medida funciona, "por qué hay acampadas y manifestaciones en Barcelona". También ha reivindicado la moratoria a los apartamentos turísticos aprobada en 2024, cuyos efectos según él "ya son visibles" en la ciudad.

La concejala de Servicios Sociales, la 'popular' Marta Torrado, ha remarcado que el Ayuntamiento no puede actuar unilateralmente ante cualquier desahucio, ya que se trata de un proceso judicial.

VOX PIDE PRIORIDAD NACIONAL SIN VETAR A EXTRANJEROS QUE PAGUEN

Por su parte, el portavoz de Vox, José Gosálbez --en declaraciones previas a los medios--, ha rechazado topar los alquileres en base a lo que diga "papá Estado" con la Ley de Vivienda y crear una tasa turística para "personas que vienen a València a gastarse dinero". Ha llamado a "recuperar la España de propietarios" mediante liberalización de suelo y rebajas fiscales.

Gosálbez ha exigido aplicar la 'prioridad nacional' en vivienda para que vaya dirigida "prioritariamente a los españoles y a los que contribuyen con sus impuestos". Preguntado por si Vox cree que habría prohibir que los extranjeros compren edificios enteros de viviendas, ha defendido la "libertad de mercado" y que puedan hacerlo "legalmente". Y cuestionado si se refiere a los que tienen dinero, ha contestado: "Por supuesto".