El gobierno de Diputación de Alicante no cesará a Parra y Gutiérrez y dice que cumplirá la ley para regularizar asesores

Serna acusa a Puig de "utilizar a Cs para desestabilizar" y cree que es el "peaje" de la formación naranja para bajar el listón electoral

ALICANTE, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El equipo de gobierno de la Diputación de Alicante ha reiterado que no cesará de sus competencias a la vicepresidenta primera y diputada de Cultura, Julia Parra, y al diputado de Infraestructuras, Javier Gutiérrez, después de abandonar Ciudadanos (Cs) y pasar al grupo de no adscritos. Además, ha afirmado que los técnicos de la institución trabajan para "regularizar conforme a la ley y al reglamento" de la corporación la situación de sus asesores.

Así se ha expresado este viernes la vicepresidenta segunda y portavoz del equipo de gobierno, Ana Serna, en rueda de prensa, en la que ha estado acompañada por los diputados Javier Sendra, Alejandro Morant y Juan de Dios Navarro.

Previamente, los portavoces de PSPV-PSOE y Compromís en la Diputación, Toni Francés y Gerard Fullana respectivamente, han anunciado que emprenderán acciones legales contra el presidente de la corporación, Carlos Mazón, si no cesa a los ocho asesores de los "diputados tránsfugas" Javier Gutiérrez y Julia Parra, pues consideran que sería un caso de malversación y prevaricación de fondos públicos. Además, han pedido un pleno extraordinario para debatir el cese de ambos diputados.

Al respecto, Serna ha reiterado que Gutiérrez y Parra mantendrán sus competencias y ha afirmado que el equipo de gobierno seguirá "unido y cohesionado" en el tiempo que queda de legislatura. "Lo vamos a hacer cumpliendo escrupulosamente y en todo momento la ley y el reglamento de la Diputación", ha sostenido.

"Los técnicos de los departamento de Personal, Secretaría e Intervención han iniciado los trabajos para regularizar conforme a la ley y al reglamento de esta casa, y no conforme a los deseos de la oposición, todo lo que atañe a los diputados y a los asesores adscritos a sus áreas", ha recalcado.

En este sentido, ha apuntado que, cuando cuenten con dichos informes técnicos, llevarán a pleno "los acuerdos que tuvieran que adoptarse" y ha insistido en que cumplirán "escrupulosamente" lo que indiquen los técnicos de los diferentes departamentos.

Serna ha insistido en que no cesarán a Parra y Gutiérrez de sus competencias porque consideran que "han demostrado que tienen un diagnóstico perfecto y claro de la situación de la provincia de Alicante y de cuáles son sus necesidades".

En la misma línea, ha defendido que la figura del diputado no adscrito es "completamente legal" y ha añadido que "no hay jurisprudencia al respecto". A este respecto, ha mencionado el caso de Novelda (Alicante), donde el primer edil pasó al grupo de no adscritos y el Consell Jurídic Consultiu fue "claro" y solo mencionaba las retribuciones.

Así, ha explicado que trabajarán "en esa misma línea", por lo que Parra y Gutiérrez dejarían de percibir la dedicación parcial y pasarían a recibir la indemnización por asistencia a órgano. "En ningún momento la ley dice que haya que retirar las competencias a concejales o diputados no adscritos", ha subrayado.

"Queremos mantener la estabilidad. Parece el mundo al revés. ¿Queremos aprovechar que estamos a dos meses de elecciones para desestabilizar un gobierno que funciona y es estable? No lo vamos a consentir, vamos a seguir trabando en la misma línea de cohesión y unión", ha recalcado.

CS, "ENTREGADO A PUIG"

Asimismo, Serna ha señalado que el ultimátum que dio la cúpula de Cs al presidente de la Diputación, Carlos Mazón, de cesar a los diputados no adscritos "responde al peaje que tienen que pagar por haber solicitado la bajada del listón electoral del 5 al 3 por ciento".

"Lo que queda de Cs se ha entregado a Ximo Puig, los catalanistas y la extrema izquierda de Podemos con tal de desestabilizar", ha criticado, al tiempo que ha puesto en valor el "trabajo ejemplar" de Parra y Gutiérrez, que han "cumplido los acuerdos". "Ellos no han cambiado, ha cambiado la cúpula de su partido", ha aseverado.

Además, ha acusado al 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, de "utilizar" a Cs al buscar en la formación naranja "un nuevo aliado en su estrategia para intentar desestabilizar y doblegar por la fuerza" a la Diputación de Alicante y ha afeado la "obsesión" del jefe del Consell por la institución.

"LECCIONES, NINGUNA"

En este sentido, ha señalado que el socialismo valenciano "ha querido hacer mociones de censura en la Diputación en más de una ocasión a lo largo de estos años", además de aprobar la Ley del Fondo de Cooperación para "doblegar la legítima autonomía financiera" de la corporación.

"Ximo Puig y su tripartito radical de izquierdas no soportan una Diputación que defiende los intereses de los ciudadanos y de los ayuntamientos; no soportan que esta institución no se arrodille ante la humillación de situar a Alicante como la última provincia de España en inversiones del Estado por dos años consecutivos o que defendamos el agua que necesitamos del trasvase", ha expresado.

En la misma línea, ha rechazado las críticas sobre transfuguismo y ha destacado que Puig "se reunió con tránsfugas de Cs para aprobar los presupuestos de 2017". "Lecciones de Ximo Puig y sus socios, ninguna", ha zanjado Serna.