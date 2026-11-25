Archivo - Imagen de archivo de un puente del barranco de La Saleta, a 29 de septiembre de 2025, en Aldaia. - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), a través de la Dirección General del Agua, ha sacado a licitación, por un importe de 11.979.773,09 euros, las obras correspondientes al Tramo 1 de la actuación de protección frente a inundaciones en el barranco de la Saleta, consistentes en la conexión bajo la V-30 con el nuevo cauce del río Turia, en la provincia de Valencia.

Según publica este miércoles el Boletín Oficial del Estado (BOE), el contrato tiene un plazo de ejecución de 14 meses y se tramita mediante procedimiento abierto.

La actuación se enmarca dentro de las obras de protección contra inundaciones, como la terrible dana de octubre de 2024, y está promovida por la Dirección General del Agua.

Las empresas interesadas en optar a este contrato podrán presentar sus ofertas de forma electrónica hasta las 09:00 horas del próximo 17 de diciembre de 2026.

La apertura de la documentación administrativa (sobre electrónico número 1) y de la oferta técnica o criterios sujetos a juicio de valor (sobre electrónico número 2) está prevista para el mismo 17 de diciembre a las 10:30 horas, mientras que la apertura de la oferta económica y criterios evaluables de forma automática (sobre electrónico número 3) tendrá lugar el 28 de enero de 2027 a las 10:30 horas, en ambos casos sin acto presencial por emplearse medios electrónicos.

En cuanto a los criterios de adjudicación, la oferta económica y otros criterios evaluables de forma automática suponen una ponderación del 52%, mientras que la oferta técnica representa el 48% restante.

El anuncio de licitación fue remitido al Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) el pasado 19 de noviembre de 2026.