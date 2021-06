GoHub entra en la startup de gestión de mantenimiento Fracttal

VALÈNCIA, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

Fracttal, empresa dedicada al desarrollo de soluciones tecnológicas para la gestión de mantenimiento de activos físicos y optimización del trabajo en terreno, ha levantado una ronda de inversión de 5,3 millones de dólares. La inversión ha sido liderada por Seaya Ventures, fondo de inversiones "líder en España", y ha contado con la participación de GoHub, fondo de inversión corporativo del grupo Global Omnium.

Esta ronda complementa la inversión realizada en 2018 por Scale Capital, quienes continúan apoyando a la compañía en esta siguiente etapa de crecimiento.

Fracttal desarrolla un software inteligente de gestión de mantenimiento y activos físicos (GMAO/EAM), cien por cien móvil y en la nube, para que compañías gestionen su mantenimiento "de manera más sostenible, segura y eficiente".

Estas herramientas, destacan, "garantizan la integridad y continuidad de las operaciones, así como la seguridad de los trabajadores, reduciendo más de un 25% los fallos de activos, mejorando el coste de mantenimiento en al menos un 15% e incrementando la productividad en más de un 35%, reduciendo accidentes y riesgos operacionales".

La compañía, que ya cuenta entre sus cerca de 1.000 clientes a empresas como Acciona, Unilever, Iberostar, Veolia y FedEx, dirige sus soluciones tanto a grandes multinacionales como a pymes de diversos sectores productivos, con gran presencia en manufactura, facility management, industria y transporte.

Gracias a su principal solución, Fracttal One, las empresas pueden controlar en remoto, desde cualquier dispositivo, todos los aspectos de la gestión de mantenimiento de equipos, vehículos, maquinaria e instalaciones.

Esta herramienta inteligente, líder en varios de los rankings más prestigiosos del mundo, facilita el trabajo colaborativo en tiempo real entre los equipos de trabajo en terreno, digitalizando por completo todos los procesos del área de mantenimiento, eliminando el papel a su vez que puede integrarse con cualquier ERP.

Fracttal One mejora la toma de decisiones, maximiza la eficiencia y alarga la vida útil de los activos físicos, aumenta la productividad del personal de mantenimiento a la vez que reduce las incidencias y paradas imprevistas que puedan generar retrasos, pérdidas en rentabilidad y hasta posibles accidentes.

La startup también ha desarrollado Predictto, un software de mantenimiento predictivo basado en Inteligencia Artificial (AI) que permite anticipar una condición de fallo con un alto porcentaje de certeza.

Para ello, Predictto aplica Machine Learning a datos masivos, identificando el comportamiento de los activos y basándose en modelos de confiabilidad y de degradación.

"Sabemos que el 90% de las compañías a nivel global no cuentan con una solución de gestión de mantenimiento apropiada, y continúan usando hojas de cálculo y formularios en papel, por eso tenemos mucho por aportar con Fracttal One. En paralelo también estamos trabajando en el futuro del mantenimiento a través de Predictto, que detecta patrones de datos no obvios, y no solo predice un fallo antes de que suceda, sino que proporciona datos y soluciones avanzadas a las operaciones de nuestros clientes", señala Christian Struve, CEO y Co- fundador de Fracttal.

CRECIMIENTO EN ESPAÑA Y LATINOAMÉRICA

Esta ronda de inversión permitirá a Fracttal acelerar su crecimiento en España y Latinoamérica, además de su expansión a Europa y Estados Unidos, con el objetivo de ser líderes globales en este sector.

La empresa ya está experimentando un crecimiento internacional fuerte a través de sus clientes, muchos de los cuales son multinacionales que están llevando la solución a múltiples filiales.

Según el CEO en GoHub e Idrica, Jaime Barba, "esta inversión refuerza una vez más nuestra apuesta por apoyar las mejores tecnologías en el sector del agua y la industria que nos ayudan a ser más competitivos y diferenciales en el mercado".

Finalmente, Pablo Pedrejón, principal en Seaya Ventures, ha destacado que: "en línea con la estrategia de inversión de Seaya, ha sido determinante que Fracttal cuenta con un equipo fundador de gran visión y liderazgo, con los que compartimos el objetivo de generar un impacto positivo en la sociedad.