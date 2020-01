Gómez apuesta por destinar la Roqueta a mostrar "toda la historia que está revelando" y a usos ciudadanos

Publicado 31/01/2020 17:19:21 CET

La excavación de investigación llega al 50% de lo proyectado y busca conocer la evolución del edificio e interpretar todos los hallazgos

VALÈNCIA, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de València y edil de Desarrollo Urbano, Sandra Gómez, ha apostado este viernes por destinar el monasterio de Sant Vicent de la Roqueta a mostrar y dar a conocer a los valencianos todos los restos encontrados en los trabajos de consolidación y excavación arqueológica posterior y los datos históricos que se desprenden de ellos, tanto por lo que se refiere al inmueble y su evolución como a la historia de la ciudad.

Asimismo, la responsable municipal ha defendido que este edificio pueda también acoger usos ciudadanos, teniendo en cuenta que posee "centenares de metros de uso público" y que sería "muy interesante" poderlos "explotar y aprovechar" por parte de "todos los valencianos". Este es un inmueble de propiedad municipal catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC).

Gómez se ha pronunciado de este modo tras la visita que ha realizado a la Roqueta para conocer la evolución de la excavación de investigación que se lleva a cabo en estas dependencias, en las que ya se realizaron obras de consolidación de la estructura previas a los actuales trabajos arqueológicos que encargó y supervisa el servicio de Proyectos Urbanos del Ayuntamiento.

Esta actuación, que se adjudicó en julio de 2019 por 406.484,24 euros (IVA incluido), comenzó el 14 de octubre de 2019 y está previsto que se prolongue hasta el próximo mes de abril. De las 21 catas proyectadas se han abierto y excavado hasta la actualidad 11, lo que supone haber actuado en el 50 por ciento de la superficie prevista inicialmente.

Estas labores han permitido hallar numerosos restos materiales y humanos --hay enterramientos propios de los realizados en una iglesia o monasterio--, principalmente de época medieval, aunque también otros posteriores como cerámicas de distinta procedencia --inglesa, de Sevilla, Manises y Alaquàs del siglo XIX--.

Hasta la fecha no se ha documentado ningún nivel de ocupación anterior a la época islámica --se ha encontrado material de esta época "suelto", sin que conforme una estructura, según los arqueólogos-- a través de estos trabajos, que continuarán la búsqueda de posibles restos de época visigoda y romana en el área en la que en 1985 se localizó un sarcófago de plomo datado en los siglos IV y V.

Sandra Gómez ha visitado estas obras junto al anterior responsable de Urbanismo en el consistorio y actual diputado socialista en el Congreso, Vicent Sarrià, y ha conocido la evolución de las excavaciones de la mano del director científico de esta intervención, Fernando Cotino, y de la del arqueólogo municipal Vicente Escrivá, junto al primero director de obra.

Cotino ha señalado, en declaraciones a los medios de comunicación, que el principal objetivo de esta "excavación de investigación" es "conocer la evolución del edificio y la estratigrafía", así como "la historia de las fases anteriores a la construcción del monasterio" y encontrar elementos que ayuden a interpretar todos los hallazgos y "todos los indicios" actuales y más antiguos con el fin de "dar coherencia" a todo.

Los informes técnicos elaborados indican que "no es factible, a la vista de los hallazgos, la recuperación de restos relacionados con San Vicente Mártir o con una basílica constantiniana". El director científico ha apuntado que la excavación no debe plantearse como una "búsqueda del tesoro" y ha señalado este es "un concepto del que hay que huir" para "no condicionar" nada. Así, ha dicho que el planteamiento tiene que ser que "lo que haya saldrá" y que no hay que anticipar nada.

Cuando concluyan estas excavaciones, el Ayuntamiento decidirá cuál es la nueva intervención en el inmueble. "Es una alegría ver todo el trabajo que se está realizando en Sant Vicent de la Roqueta", ha afirmado la vicealcaldesa, que ha indicado que "si algo está demostrando" esta labor arqueológica es que el monasterio es "una de las mayores joyas históricas" de la capital valenciana.

"SORPRESAS Y DESCUBRIMIENTOS"

Así, Sandra Gómez ha destacado que este edificio habla de la fundación de la ciudad, de su origen, de su evolución, de su historia y de la identidad de los valencianos. "Es un lugar que recoge toda la historia, desde la época cristiana, a la islámica y hasta nuestros días", ha manifestado, tras lo que ha insistido en valorar "el trabajo que está haciendo todo el equipo de arqueología por todas las sorpresas y descubrimientos que están regalando a toda la ciudad".

Durante la visita de la responsable de Desarrollo Urbano, los arqueólogos han localizado una "estela", una losa de piedra usada como lápida en los enterramientos, que han considerado que es de origen medieval, con toda probabilidad, "de principios del siglo XIV".

Este elemento se ha encontrado en el suelo, en el que se había depositado para tapar una canaleta en alguna de las diversas intervenciones que ha sufrido el edificio a lo largo de su historia para coger diferentes usos --además del religioso, se utilizó como posada y como cuartel--.

Respecto a los que tendrá en el futuro, Gómez ha destacado que los encargados de llevar a cabo los trabajos arqueológicos trasladarán al Ayuntamiento una propuesta respecto a cómo integrar los elementos encontrados en el inmueble una vez recuperado totalmente.

"Creo que una de las prioridades es que toda la historia que está revelando este lugar sea accesible a todos los valencianos y que se pueda dejar la planta baja para explorar e interpretar nuestra historia ligada a San Vicente de la Roqueta", ha expuesto al respecto la edil.

"CENTENARES DE METROS DE USO PÚBLICO"

Asimismo, ha afirmado que un tema "interesante" que "causa expectación" es concretar qué uso ciudadano se puede dar al resto del edificio. "Toda la parte superior tiene centenares de metros de uso público que creemos que son muy interesantes y que podamos explotar y aprovechar para todos los valencianos", ha asegurado la vicealcaldesa.

Los informes técnicos apuntan que los restos del primer monasterio asociado a la iglesia con la portada de Sant Vicent están datados a finales del siglo XIII y que en el ámbito del claustro se han identificado cinco fases constructivas datadas entre los siglos XIII y XIX.

La intervención arqueológica ha identificado diversas estancias del antiguo monasterio y ha recuperado objetos como elementos arquitectónicos, cerámicas de mesa, ladrillos y monedas, entre otros, así como restos humanos de época medieval.

Las catas pendientes permitirán excavar espacios situados junto a la iglesia, en la zona donde apareció el enterramiento de época romana y en el área ocupada por la capilla y torre campanario, así como en el ámbito del presbiterio demolido en 1837 y donde se encontraba el Altar Mayor.