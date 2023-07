González Pons (PP) se abre a negociar una propuesta sobre el puerto de València con Micó (Compromís)

El candidato del PP defiende a Ábalos de una "insidia"de Flores (Vox) en un debate en que Morant y Micó evitan al candidato de Vox



VALÈNCIA, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PP al Congreso por la provincia de Valencia, Esteban González Pons, se ha mostrado abierto a negociar una propuesta de la candidata de Compromís-Sumar, Àgueda Micó, sobre la ampliación norte del puerto de València, que la coalición propone paralizar hasta la aprobación de una nueva Declaración de Impacto Ambiental (DIA). Micó le ha recordado a González Pons un artículo que publicó él mismo en 2019 titulado 'Joan Ribó tiene razón' respecto a la extensión de esta infraestructura y éste ha respondido: "Estoy de acuerdo conmigo mismo".

Así se han pronunciado ambos candidatos en el debate electoral organizado por la Ser y El País, en el que Pons ha apostado por "conciliar los intereses económicos" de la ciudad con el medio ambiente y ha destacado que no le "dolería nada" firmar con Compromís-Sumar una declaración "a favor de València".

Sin embargo, Micó le ha reprendido al considerar que el PP "siempre hace lo mismo" al votar a favor de la financiación o el derecho civil valenciano en Corts, pero "cuando llega al Congreso, los diputados del PP y el PSPV hacen lo que dice Génova y Ferraz" y ha defendido que "votar a Compromís es la única manera de tener voz valenciana en el Congreso" y que es "un voto que vale doble" para crear "un gobierno de izquierdas y valiente en el gobierno central, y para que los derechos e intereses de los valencianos estén bien reflejados".

Tanto González Pons como Micó han lanzado propuestas sobre infraestructuras viarias: la candidata de Compromís ha abogado por la transferencia de las competencias y recursos de las Cercanías y el del PP, por la supresión del paso a nivel de Alfafar y la agilización del Corredor Mediterráneo. En este punto, Morant ha subrayado que el Corredor quedó "paralizado" con los gobiernos del PP y ha destacado las inversiones del gobierno actual en esta infraestructuras.

"INSIDIA"

Los candidatos del PSPV, PP y Compromís-Sumar han sido los que más han intercambiado propuestas en un debate marcado también por lo que González Pons ha considerado una "insidia" lanzada por el candidato de Vox, Carlos Flores, tras negarse la candidata socialista, Diana Morant, a debatir con él por su condena por violencia contra su exmujer: "Si no quiere debatir conmigo, puede enviar a su número 2, José Luis Ábalos, que daría mucho juego debatiendo sobre mujeres y feminismo", ha señalado y ha apuntado a la supuesta "oscura doble vida" que, según ha afirmado, llevaría el ministro "cuando fue cesado por Sánchez".

Morant no ha respondido a Flores tras esta intervención, pero González Pons sí lo ha hecho y ha defendido a Ábalos de lo que ha considerado una "insidia". "Diana, creo que te equivocas no respondidendo a Carlos. Voy a responder por ti. Creo que has hecho muy mal, no puedes lanzar una insidia así a una persona que no se puede defender. Te censuro esa declaración que has hecho sobre José Luis Ábalos a la espera que te responda Diana Morant".

La candidata socialista, no obstante, se ha mantenido en su decisión de no dirigirse al candidato de Vox pero sí ha reprochado al candidato 'popular' que acuda a este debate "con guante de seda" y que luego el PP acepte "todo el ideario del odio" de Vox. "Tiene usted la misma palabra que María Guardiola", le ha espetado en referencia a la candidata 'popular' que primero afirmó que no metería a Vox en su gobierno y finalmente ha firmado un acuerdo con una consejería para este partido.

"Aquí se sentaron seis señores en una mesa a repartirse las sillas, uno de ellos condenado por violencia machista que ustedes presumen de haber apartado y mírelo, aquí lo tenemos", le ha espetado Morant a González Pons, al tiempo que ha remarcado: "¿Si dan los números no aceptará el PP el voto de Vox? Le digo yo que si. Hemos visto cómo ustedes han pasado de ponerles líneas rojas a extenderles una gran alfombra roja".

De hecho, la ministra ha subrayado: "Feijóo se teñirá de verde Vox". "El acuerdo de la vergüenza de la Comunitat Valenciana es el mismo que el de Extremadura, de Aragón, de Baleares", ha aseverado y ha alertado de que también lo pondrán en marcha si les dan los números.

Morant tampoco ha respondido a las acusaciones que le ha lanzado Flores directamente. El candidato de Vox le ha reprochado a la socialista que encabezara una manifestación en Nàquera la semana pasada para "protestar contra no sé qué derechos que han perdido los homosexuales" en aquel municipio y ha aseverado que esta noche ha aparecido en llamas el coche de un militante de su formación con la palabra "Facha" escrita. "Las palabras tienen consecuencias", le ha espetado.

Flores ha criticado también al PP, de cuyo líder, Alberto Núñez Feijóo, ha dicho que se ha mostrado "incapaz de convencer" en dos años y ha subrayado que los 'populares' buscarán "acabar con Sánchez, pero con las políticas del sanchismo, según". Y le ha reprochado a González Pons que hablara de una "invitación a que el PSOE se abstenga" al tiempo que ha subrayado que para revertir las "políticas del sanchismo" la "única opción válida" es Vox.

González Pons, en su turno, ha asegurdo que las dos opciones tras las elecciones del 23 de julio son "un gobierno del PP con mayor o menor fuerza parlamentaria" o la reedición del "gobierno Frankenstein" del PSOE y Sumar apoyado en partidos que "complican la gobernabilidad". Posteriormente, ha señalado que buscarán la abstención de otros partidos para gobernar en solitario.

En los minutos finales, algunos candidatos han apostado por la emotividad: Morant ha recordado a sus abuelos, que fueron criados, y ha destacado que la historia de su familia es la de "miles" gracias a que el PSOE le dio "la vuelta a este país a través d ella igualdad y la justicia"; Pons ha subrayado que los votos de los valencianos son "mucho más importantes" en el gobierno que en la oposición "pegando gritos"; Flores ha reprochado al PP su supuesto continuismo con el gobierno de Sánchez y Micó se ha dirigido a las personas que toman el transporte público para subrayar la posición de Compromís-Sumar como "voz valenciana".