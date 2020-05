Grezzi sobre las obras de la plaza del Ayuntamiento: "Todo es legal y está perfectamente. Es todo correcto"

Dice que el diseño se encargó de forma directa y según la ley en julio porque se pretendía actuar en noviembre aunque luego se pospuso la obra

VALÈNCIA, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Movilidad Sostenible y presidente de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de València, Giuseppe Grezzi, ha defendido este miércoles el proceso de contratación y el diseño de las obras de reforma de la plaza del Ayuntamiento de la ciudad y ha afirmado que "todo es legal y está perfectamente" y que "todo es correcto", al tiempo que ha asegurado estar "tranquilísimo" ante esta actuación y las críticas de los grupos de la oposición municipal.

Grezzi se ha expresado así en la rueda de prensa telemática que ha ofrecido para hablar de este proyecto y de otras iniciativas de su departamento y de la EMT, encargada de estas obras para dar paso a la primera fase de la peatonalización de la plaza del Ayuntamiento. Ha señalado que esta una intervención "celebrada" en la ciudad y ha dicho que de este modo se ve estos días, "durante las fases y franjas horarias de la desescalada" del estado de alarma por la Covid-19, "con familias, niños, gente haciendo deporte o paseando" por este enclave.

"Antes pasaban por ahí más de 10.000 coches y ahora se han ganado 12.000 metros cuadrados para los peatones, sin ruidos y con menos humo. En un ambiente relajado", ha expuesto el edil, que ha comentado que la reforma de la plaza se enmarca "en un plan más amplio, el Respira, que incluye todas las actuaciones de accesibilidad, reducción de ruido, mayor calidad del aire y aumento de la zona peatonal" y ha citado las intervenciones hechas en este sentido en el entorno de la Lonja.

Preguntado por el diseño de la plaza, por elementos como los maceteros y por una modificación de contrato para retocarlos, Giuseppe Grezzi ha apuntado que "cuando se hace una licitación existe una licitación base que a partir de ahí" puede adaptarse "a las necesidades de fabricación". Ha dicho que lo referido a estas piezas se ha visto entre la EMT, la Paisatgeria --firma encargada del diseño de la plaza-- y Bertolín --"empresa que ganó la licitación e hizo el modelo de fabricación"--.

El concejal ha agregado que se tiene la posibilidad de "hacer modificados" y que así "lo permite la ley", según ha explicado, "en un porcentaje no superior al 10 por ciento". "Es un modificado que la ley contempla, de forma que se puede hacer un pliego y luego por una situación sobrevenida se adapta la fabricación y el modelo. Se ha hecho. El resultado final es satisfactorio", ha declarado.

Asimismo, preguntado por las críticas de la oposición al encargo "a dedo" del diseño de la plaza del Ayuntamiento que censura la oposición a la Paisatgeria, Giuseppe Grezzi ha manifestado que "la ley, por necesidades de urgencia" y "cuando está justificado", permite contratar de este modo. Ha aseverado que en este caso, "por razón de urgencia y por la voluntad de peatonalizar con toda la rapidez posible, se encargó directamente" a la citada empresa "en julio".

El titular de Movilidad Sostenible ha agregado que la "voluntad" del alcalde, Joan Ribó, y de "todo el gobierno municipal", conformado por Compromís y PSPV, era "acometer cuando antes esta peatonalización" y llevar a cabo el pasado mes de noviembre, por lo que ha justificado que para llegar a tiempo se decidió encargar el diseño en julio. "Por eso se eligió esa vía en julio de encargarlo de forma directa, que está justificado", ha insistido.

No obstante, ha comentado que después, teniendo en cuenta los cambios que debían hacerse en "cerca de 20 líneas de la EMT", el "margen de tiempo importante" que esto requería y la cercanía de la Navidad se decidió "no hacer un cambio tan grande" en "noviembre" para no afectar a la movilidad y a los comercios y dejarlo para más adelante, con el fin de tener "tiempo para prepararlo todo". Ha recordado que se planteó hacerlo a partir del 20 de marzo aunque se ha acometido después por el estado de alarma de la Covid-19.

"TRANQUILÍSIMO"

Preguntado por si ese modo de actuar puede acarrear algún problema legal, por las críticas de la oposición al respecto y por su está tranquilo ante estos asuntos, Grezzi ha manifestado que está "tranquilísimo" y ha aludido a la "inquina demostrada por el PP" hacia él y hacia "otros compañeros" del equipo de gobierno y a las denuncias, "todas archivadas", planteadas hacia algunos de estos ediles por el grupo 'popular'.

El responsable municipal ha lamentado "las denuncias falsas" y el modo de actuar del PP que, según ha dicho, en el caso de las obras de la plaza del Ayuntamiento "no ha anunciado denuncia" sino que "ha ido a la Agencia Antifraude" aunque "todo está en regla" porque "la ley ampara el encargo directo" y "el modificado según el porcentaje vigente".

"Más allá de eso, lo que pagamos son los sobrecostes del PP por denuncias falsas de su asesor imputado --Luis-- Salom", ha añadido, a la vez que se ha referido al pago que ha tenido que hacer el consistorio de las facturas por la defensa legal de concejales el equipo de gobierno denunciados desde el PP y el trabajo que supone para algunos servicios municipales.

Grezzi ha asegurado que "todos" los trámites y contrataciones hechos para la reforma de la plaza del Ayuntamiento están "publicados en el perfil del contratante" y ha señalado que se han dado "todos los datos". "Todo el mundo sabe el coste y los modificados también", además de aseverar que se ha tenido "acceso a los expedientes, de ha ido a la EMT" y se han hecho "consultas de modificados y licitación".

"ENTUSIASMO Y ALEGRÍA"

"Todo está legal y perfectamente", ha insistido, al tiempo que ha manifestado que "todo es correcto" y ha aludido a la gestión del PP en mandatos anteriores al frente de instituciones como la Generalitat. "Lo que no sabemos es todo el coste de la F-1", ha agregado. Tras ello, ha reiterado que respecto a la reforma de la plaza del Ayuntamiento está "tranquilo" porque "todas las cosas se han hecho bien".

Igualmente, Giuseppe Grezzi ha comentado que la peatonalización de este enclave era un proyecto planteado por el gobierno local "desde la legislatura pasada" que quedó, "tras las elecciones" del pasado año, "validado". En esta línea, ha repetido que estos días se puede ver el "entusiasmo" y la "alegría" por "disfrutar de todo el entorno" sin coches, tras haber "transformado un par de rotondas en una plaza digna de su nombre.