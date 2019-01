El guitarrista valenciano Twanguero actuará en el festival South by Southwest de EEUU con Sounds from Spain

Publicado 25/01/2019 12:01:37 CET

VALÈNCIA, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

El guitarrista valenciano Diego García, conocido internacionalmente como Twanguero, actuará el próximo mes de marzo, de la mano de la plataforma Sounds from Spain, en el festival South by Southwest que se celebra en Estados Unidos, según ha informado la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) en un comunicado.

Este certamen, considerado una "prestigiosa feria musical", contará también en su programación con la presencia de Baywaves, Delaporte, Diego Guerrero, Pipo Romero y Trajano!.

Twanguero, "uno de los guitarristas más importantes de España", ha sido ganador de dos Grammy Latinos por su trabajo junto a Diego El Cigala y ha cosechado reconocimientos y parabienes desde que con trece años fundó su primera banda de rock, ha destacado la SGAE.

Asimismo, ha resaltado que desde entonces ha colaborado con grandes artistas nacionales e internacionales (Andrés Calamaro, Santiago Auserón, Enrique Bunbury, Wyclef Jean) y figuras como el escritor colombiano Gabriel García Márquez lo han definido como "un maestro de la guitarra".

Junto a las bandas Baywaves, Delaporte, Diego Guerrero, Pipo Romero y Trajano!, Twanguero formará parte de la expedición española que los días 13 y 14 de marzo estará en la programación oficial de South by Southwest (SXSW) de la mano de Sounds from Spain, la plataforma de la que forma parte la Fundación SGAE y que tiene como objetivo la promoción de la música española en el exterior. La feria se celebrará del 11 al 17 de marzo de 2019 en el recinto ferial Convention Center de Austin (Texas, Estados Unidos).

Los músicos españoles podrán mostrar en este certamen, ante profesionales de todo el mundo, su trabajo en dos conciertos. El primero de ellos, el 13 de marzo, tendrá lugar al aire libre junto al Centro de Convenciones de Austin, mientras que el segundo se celebrará por la tarde, en uno de los locales más emblemáticos de la Calle Sexta de Austin, ha precisado la SGAE.

Además de estos conciertos, Sounds from Spain organizará un pabellón oficial en el mercado, donde estarán presentes nueve empresas destacadas de la industria musical española: Artist on the way, Carlos Muñoz Jiménez, Ground Control, Kamala Producciones, Love Supreme, Planet Events, Producciones Submarinas, Vacas Management y Wearewolves records.

Todos ellas, junto con Extenda, tendrán la oportunidad de mantener reuniones con los principales productores y sellos discográficos internacionales. Además, se organizará un almuerzo profesional donde las empresas españolas tendrán la oportunidad de entablar contacto con profesionales de la música estadounidense e internacional, ha agregado la entidad.

MERCADO REFERENTE

SXSW es el mercado referente de la industria musical a nivel global en particular del género pop-rock. Reúne a más de 15.000 profesionales del sector entre sellos discográficos, editores, managers o periodistas y acoge alrededor de 2.000 conciertos, según la SGAE.

Para la industria musical española, ha apuntado la sociedad, "es fundamental estar en este mercado para internacionalizar su producto, en especial, para los mercados norteamericano y latinoamericano". Este es el duodécimo año consecutivo en el que Sounds from Spainapoya la presencia de músicos nacionales en la cita de Austin.

Bad Gyal, Christina Rosenvinge, Mala Rodríguez, Dorian, La Habitación Roja, Triángulo de Amor Bizarro, Nacho Vegas, Fuel Fandango, Kiko Veneno, Lori Meyers, Soledad Vélez, Hinds, SFDK, Joe Crepúsculo, Los Coronas, Depedro, Amaral, Huecco, Los Planetas, L.A., Quique González, Cuchillo, I am Dive, Pájaro, Supersubmarina, Track Dogs, Tulsa, Arizona Baby, Novedades Carminha, Joana Serrat, Betunizer, BeGun, We Are Standard, Disco Las Palmeras, Macaco, Oso Leone y Rulo y La Contrabanda son algunas de las bandas españolas que han tocado con anterioridad en South by Southwest.

Además de la Fundación SGAE, Sounds from Spain está integrado por parte ICEX España Exportaciones e Inversiones, el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM), la Fundación SGAE, la Sociedad de Artistas Intérpretes o Ejecutantes (AlE), la Asociación de Representantes Técnicos del Espectáculo (A.R.T.E.), los Productores de Música de España (PROMUSICAE) y la Unión Fonográfica Independiente (UFI).

EXPORTACIÓN DE LA MÚSICA ESPAÑOLA

La organización de la participación española en esta feria cuenta además con la colaboración de la Oficina Económica y Comercial de España en Miami. El objetivo de Sounds from Spain es fomentar la exportación de la música española, facilitando la presencia de los profesionales del sector en los más importantes encuentros internacionales, como South by Southwest (Austin), Circulart (Medellin), LAMC (New York), Musikmesse (Frankfurt) o Womex.