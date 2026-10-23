Herida una mujer de 66 años por una contusión en un accidente de tráfico entre tres vehículos

Archivo - Una ambulancia de SVB en imagen de archivo - CICU - Archivo

VALÈNCIA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 66 años ha resultado herida por una contusión en un accidente de tráfico entre tres vehículos en la N-340, a la altura del kilómetro 395, a la salida de Rotglà i Corberà (Valencia), según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

El CICU ha movilizado una unidad de Soporte Vital Básico (SVB), que ha atendido a una mujer de 66 años herida por una contusión.

Posteriormente, la mujer ha sido trasladada al Hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva.