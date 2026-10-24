Herida una mujer por corte profundo en un brazo en el Mercat Central de València

Archivo - Hospital General de Valencia - GVA - Archivo

VALÈNCIA, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 54 años ha resultado herida por corte profundo en un brazo en el Mercat Central de València, según han confirmado fuentes del Centro de Información y Coordinación de Urgencias.

El aviso se ha recibido a las 7.15 horas de este sábado. Hasta el lugar, el CICU ha enviado únicamente una unidad de Soporte Vital Básico que ha trasladado a la mujer herida al Hospital General de Valencia.

Según ha avanzado 'Levante-EMV', la rápida actuación de los agentes de la Policía de la Generalitat Valenciana ha logrado frenar la abundante hemorragia causada por el corte de unas tijeras. El corte habría sido accidental mientras abría una caja. Instantes después se han sumado también al operativo efectivos de la Policía Nacional y de la Policía Local de València, de acuerdo a la información citada.