Homenaje en València a artistas con 50 años en la SGAE: "Han construido la memoria colectiva de los españoles"

Salomé, Luis Fierro, José Juesas, Tony Leblanc Junior y Salvador Chuliá han sido algunos de los creadores distinguidos

Una veintena de artistas han recibido, este martes en València, el homenaje de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) por sus 50 años como miembros de la entidad. Con este acto, en el que se les ha hecho la entrega de la llave simbólica de la sociedad, se pretende rendir un merecido tributo a una serie de creadores que han puesto "banda sonora" a las últimas décadas y han construido "la memoria colectiva de los españoles".

Así lo ha destacado el presidente de la SGAE, Antonio Onetti, que ha participado en la ceremonia que se ha desarrollado en la sede de la SGAE en la capital valenciana, que ha acogido por primera vez la entrega de esta distinción. Salomé, Luis Fierro, José Juesas, Tony Leblanc Junior y Salvador Chuliá han sido algunos de los artistas presentes.

La llave se concede a los creadores que, en los últimos tres años, han cumplido medio siglo como integrantes de la entidad. Es un "reconocimiento simbólico" a todos aquellos que "con su trabajo, talento, obra y esfuerzo han contribuido a edificar los pilares de la cultura de nuestro país", ha recalcado, por su parte, Rodolf Sirera, que ha loado la trayectoria de los premiados.

En concreto, las personas distinguidas, nacidas o residentes actualmente en la Comunitat Valenciana, son los compositores Salvador Chuliá, Miguel Diego (Arlequín), María Rosa Marco (Salomé), Antonio Pastor, Antonio Salvador Pérez Llopis, Eliseo Peris (Ely Forcada), Julián Luis Angulo (Luis Fierro / Los Pop Tops), Manuel Ángel Espinosa (Ángel Manuel), Rafael Fenollosa, Ramiro Segrelles, Roberto Loras, José Juesas (Los Superson), Vicente Joaquín Nebot Colonques y José Manuel Ródenas Valero; y los dramaturgos Antonio Fernández (Tony Leblanc Junior) y Rafael Meliá. Se han sumado también al tributo los compositores murcianos José Antonio Martínez Puche y Ángel Melero.

En su intervención, Sirera ha remarcado que "los autores y los creadores son importantes". "Y queremos ser reconocidos, no por orgullo ni amor propio, sino porque somos conscientes y deberían ser conscientes todos lo miembros de la sociedad de que somos un pilar fundamental de la vida, de la comunicación, de la creación de una sociedad mucho mejor, que es a la que aspiramos todos nosotros cuando escribimos, componemos o creamos coreografías", ha manifestado.

Así, ha asegurado que es un "orgullo" el "pertenecer a una sociedad cada vez más libre y creativa" y ha añadido que "no tenemos que permitir que el desánimo se apodere de nosotros". Sobre los galardonados, Sirera ha subrayado que "nos dan la lección de que verdaderamente podemos llegar a ser grandes simplemente si nos lo proponemos".

"¿CINCUENTA AÑOS?"

Varios de los autores premiados han confesado, durante su discurso, su sorpresa al recibir la llamada de la SGAE para comunicarle el galardón: "¿Cincuenta años? Te has tenido que equivocar", ha bromeado Eliseo Peris.

Muchos de ellos se han remontado a su entrada en la SGAE, por la década de los 60 y 70, cuando el requisito para formar parte era haber cursado cuatro años de armonía musical o, en su defecto, realizar un examen de acceso. "Yo siempre me he copiado en los exámenes pero en este no tuve que hacerlo, me salió del alma", ha señalado Ramiro Segrelles al respecto.

Así, todos ellos han agradecido a la SGAE su "generosidad" y "protección" a lo largo de estas cinco décadas. "En música clásica es muy importante tener una sociedad que te ampare, porque es muy complicado y porque a veces los derechos se pierden por el camino", ha apuntado Salvador Chuliá durante la recogida de su galardón. En esta misma línea, José Juesas ha agradecido a la sociedad su labor en la "protección de la cultura, que si falta, no sé dónde vamos a llegar".

En los discursos no han faltado las reivindicaciones, como la emitida por Manuel Ángel Espinosa quien ha deseado: "Esperemos que nuestro trabajo algún día pueda cotizar como merecemos los autores", ha dicho, al tiempo que ha lamentado que están "totalmente olvidados". En esta línea, Vicente Joaquín Nebot ha reconocido que "es muy difícil mantenerse como autor".

Desde la SGAE también han agradecido a "aquellos que no han podido venir" su labor como creadores. En este sentido, cabe recordar que el músico y cómico Fernando Esteso iba a ser uno de los galardonados pero se encuentra en el hospital de La Fe de València con diagnóstico de bronquitis.

Los premiados también han recordado a autores, músicos y creadores ya fallecidos, como Ángel Manuel quien ha dedicado "un recuerdo al maestro Ibáñez o a Huerta, que ya no están con nosotros".

Por su parte, Antonio Fernández, conocido como Tony Leblanc Junior, ha compartido el premio con su padre Tony Leblanc, ya fallecido, y ha agradecido "este reconocimiento que no pudo recibir su padre en vida.

"EN LAS BODAS DIAMANTE NO FALTÉIS"

Durante la gala, no ha faltado el entusiasmo y la ilusión: "Lo mejor está por llegar", "me siento joven", "nos vemos a los 75" o "a las bodas diamante, no faltéis", han sido algunas de las proclamas.

También ha sido una constante las bromas que han arrancado gritos y carcajadas del público durante el acto, como Rafael Meliá quien ha terminado su parlamento exclamando en valenciano "Recollons que vell que sóc!" (Caray, ¡qué viejo que soy!), Rafael Fenollosa con su "he venido porque me han dicho que aquí daban algo" o Antonio Salvador Pérez, quien ha admitido que "los músicos tenemos un par de problemas: hablar en público y bailar se nos da fatal".

SALOMÉ, LA GRAN PROTAGONISTA

La artista Maria Rosa Marco (Salomé), y la única mujer premiada en esta edición, ha sido una de las grandes protagonistas durante la entrega de galardones, ya que, pese a que ha sido breve en su agradecimiento, su nombre ha resonado en varios de los discursos de los galardonados.

Quien fuera ganadora del festival de Eurovisión en 1969 se ha definido como la "más humilde". "Estoy aquí por casualidad, porque una vez había una música que me gustaba y se me ocurrió hacer una letra. Y resulta que salió bien", ha explicado y, en este sentido, ha confesado que nunca se ha considerado autora ni compositora, pero "sí una cantante y no mala del todo".

La artista ha finalizado sus palabras con un deseo en valenciano: "Anem a vore si això continua i d'ací 50 anys tornem a estar ací!" (¡Vamos a ver si esto continúa y de aquí a cincuenta años volvemos a estar aquí!)