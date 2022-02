Hosteleros aseguran que su sector es "el más perjudicado" con la Reforma Laboral y piden alargar los ERTE seis meses más

El secretario autonómico de Turisme pide que el Gobierno mantenga los ERTE hasta que el sector se recupere

VALÈNCIA, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Confederación Empresarial de Hostelería y Turismo de la Comunidad Valenciana (CONHOSTUR), Manuel Espinar, ha manifestado este martes que aunque el texto de la Reforma Laboral que se ha aprobado es la opción "menos mala" de entre las propuestas que había sobre la mesa, "el sector de la hostelería es el más perjudicado", puesto que no se han introducido "excepcionalidades" que sí se ha contemplado para otros sectores como el campo o la construcción, ha ejemplificado.

Según Espinar, hosteleros y administración "luchan por desestacionalizar el sector para tener homegeneidad los doce meses del año, pero eso va a tardar", ha advertido, y en este contexto la Reforma Laboral "nos da directamente en la línea de flotación y va a ser complicado y duro gestionar nuestras plantilla, no ya las estructurales, que son las fijas, sino las coyunturales", ha precisado.

ALARGAR LOS ERTE HASTA EL VERANO

Además, el representante hostelero ha señalado que "la pandemia no ha pasado" y que "quedan muchos meses de recuperación". "Todavía no gestionamos la certidumbre, estamos gestionando la incertidumbre e intentar imponer unas reglas de juego sobre una certidumbre que no existe es complicado" por lo que cree que "no es momento de que expiren los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE)" y ha reclamado que se amplíen seis meses más hasta entrar prácticamente en la época estival.

Espinar ha argumentado que todavía hay mucha hostelería afectada a la que "le va a costar insertar a sus trabajadores y que no va a tener herramientas para intentar minimizar los costes estructura de sus negocios".

El presidente de Conhostur se ha pronunciado en estos términos durante la presentación de una nueva plataforma digital para la gestión y control higiénico-sanitario en la restauración, junto al secretario Autonómico de Turisme, Francesc Colomer; el director del INVATTUR, Mario Villar; la directora general de AINIA, Cristina del Campo; y el responsable del proyecto AINIA, David Martínez.

También el secretario de Turisme, Francesc Colomer, cree que los ERTE "deberían durar mientras sea necesario" y ha advertido que "retirarlos antes de tiempo podría no ser la mejor de las opciones".

En su opinión, el Gobierno debería "revisar su vigencia". "Creo que seria una opción muy correcta mantener los ERTE mientras el sector no se recupere", ha reivindicado.