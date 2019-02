Humanizar el final de la vida: València reunirá a expertos para derribar falsas ideas sobre cuidados paliativos

Publicado 03/02/2019 12:17:34 CET

Profesionales de la medicina, la enfermería, trabajadores sociales, psicólogos y familiares de pacientes participarán en València en la I Jornada de Cuidados Paliativos, que pretende servir de punto de encuentro de expertos para intercambiar experiencias que contribuyan a "humanizar" la atención al final de la vida y a "desmontar mitos y falsas ideas".

El foro --que se celebrará el próximo 28 de febrero en el Hospital La Fe de València bajo el lema 'Frente al reto de la integración ¿estamos dispuestos?-- es una iniciativa de la Comisión de Cuidados Paliativos del Departamento València La Fe, que desde hace dos años impulsa cursos de formación y actividades en este campo sanitario.

Ahora, dan un "paso más allá" con una jornada que tiene entre sus objetivos prioritarios "facilitar el bienestar de las personas enfermas y de su entorno familiar, ya que esta atención no debe ir únicamente referida al paciente sino también a su núcleo personal y social", ha explicado a Europa Press la presidenta de la comisión y primera enfermera al frente del organismo, Maite García Salvador.

Con esta premisa, en la reunión participarán representantes de diversas especialidades venidos de la Comunitat Valenciana y otras partes de España para abordar cuestiones como la necesidad de "poner el acento en la persona", cómo planificar decisiones anticipadas o la especificidad de los cuidados paliativos pediátricos, entre otras.

La presidenta de la Comisión de Cuidados Paliativos del Departamento València La Fe ha aseverado que se trata de un campo de actuación "aún joven" por lo que es preciso poner en común conocimientos "para quedarse con las cosas que funcionan y seguir aprendiendo". Por ello, uno de los retos es aumentar la formación de los profesionales, tanto en atención primaria, domiciliaria y hospitalaria, para que "todos trabajemos para el paciente". "Es muy importante el trabajo equipo en los cuidados paliativos", ha apostillado.

Sobre los medios con los que cuentan, García Salvador ha señalado que "nunca hay bastantes". "Siempre nos gustaría hacer las cosas mejor, disponer de más tiempo y, sobre todo, poder llegar a más gente".

Una de las cuestiones sobre las que quieren incidir es la conveniencia de acabar con "mitos y falsas ideas que tiene la gente e, incluso, el personal sanitario" sobre este tipo de cuidados. Ha puesto como ejemplo el miedo que existe a incurrir en "eutanasia pasiva" por aplicar un tratamiento que disminuya el dolor cuando eso "no existe".

"LA EUTANASIA PASIVA NO EXISTE"

"La eutanasia pasiva no existe. Que el paciente no quiera tomar un determinado antibiótico o que no se le haga una traqueotomía es lícito, lo que sería ilegal es que se le obligara a no hacérsela", ha subrayado la enfermera, que ha defendido el derecho del paciente a decidir "morir conforme a los valores con los que ha vivido".

Otro de los mitos habituales, ha proseguido, es asociar la utilización de fármacos mórficos a los últimos días de la vida, "cuando tampoco es así".