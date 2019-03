La iglesia del Centro Arrupe de València será restaurada para recuperar su "esplendor neobizantino"

Publicado 01/03/2019 12:38:45 CET

La Compañía de Jesús promueve la restauración de la Iglesia del Centro Arrupe de València, una actuación que pretende devolver al edificio "su esplendor neobizantino" y recuperarlo "como espacio de fe y oración"· La intervención se realizará por fases y la primera de ellas siendo se centrará en solucionar problemas de humedad, la principal patología del inmueble.

El proyecto de restauración de la Iglesia del Centro Arrupe, antiguo colegio San José, ha sido presentado con el lema 'Restaurando nuestro legado, proyectando nuestro futuro'.

El acto, celebrado este jueves por la tarde, congregó a numerosos asistentes, entre los que se encontraba el obispo auxiliar de la diócesis Esteban Escudero; el vicario episcopal para la Vida Consagrada, Martin Gelabert; el director del Centro Arrupe, Ignacio Dinnbier SJ; Xavier Laumain, arquitecto especialista en Patrimonio, y Mónica Rojo en representación de la Fundación Pedro Arrupe quien conjuntamente con la Compañía de Jesús son quienes promueven la rehabilitación.

Según el arquitecto Xavier Laumain, "afortunadamente el edificio no tiene graves daños estructurales que requieran de una intervención inmediata". De acuerdo al estudio previo realizado, la principal patología que afecta al conjunto de la iglesia es la humedad, tanto por las goteras existentes como por capilaridad del subsuelo. Esta afección no solo provoca la erosión de los elementos decorativos, sino también el deterioro estructural del edificio y de no corregirse podría llevar a daños más importantes.

Las conclusiones de ese estudio previo han determinado que, dada la envergadura de la obra y con el fin obtener los recursos económicos necesarios para llevarla a cabo, la mejor opción es realizar el proyecto por fases independientes aunque "cabe señalar que la obra está contemplada en su conjunto y dentro de una globalidad", en palabras de Laumain.

De este modo, el trabajo quedará dividido en cinco fases: en la primera se abordará la restauración de las cubiertas, pinturas y eliminación de humedades; la Fase 2 se dedicará a la restauración de vidrieras; la tercera, a la decoración interior del templo; la cuarta a la fachada norte y terraza oeste y la última a la restauración de las fachadas oeste y este, y elementos varios.

En la actualidad, una parte del equipo multidisciplinar, está trabajando en el Proyecto de Obra de la primera fase y otra parte, en la consecución de fondos para llevar a cabo esta primera fase que tiene un tiempo estimado de realización de entorno a seis meses.

MECENAZGO

Los impulsores de la obra están trabajando, "poco a poco, en la búsqueda de financiación a través del mecenazgo artístico con la firme convicción de que cada granito de arena suma". "Es muy importante para nosotros que todo el mundo conozca que vamos a emprender esta restauración porque su apoyo, ayuda y colaboración es el que va a hacer que se haga realidad" apunta Ignacio Dinnbier SJ.

El director ha apuntado que "no se contempla cerrar por obras la iglesia sino todo lo contrario, se pretende dejarla abierta por obras" una iniciativa, explica, "que busca acercar a las personas a la restauración para que vean de primera mano los trabajos que se están realizando".