Las imágenes de satélite revelan la huella territorial de la dana Adam en la Albufera y los cauces fluviales - REMITIDA UV

VALÈNCIA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Unitat de Canvi Global (UCG) de la Universitat de València (UV) ha delimitado, mediante imágenes de satélite, la extensión de las zonas inundadas tras la dana Adam. Según el estudio, la superficie anegada se localiza, principalmente, alrededor de la Albufera y los embalses, así como en los cauces de los ríos.

Los hallazgos, destaca la universidad valenciana en un comunicado, son "útiles para mejorar la evaluación posterior de las zonas afectadas".

El equipo investigador, dirigido por el catedrático de Física de la Tierra de la UV José Antonio Sobrino, con la participación del investigador Yves Julien, ha comparado escenas captadas el 8 de septiembre y el 21 de octubre de 2026 para identificar los cambios producidos por el episodio de lluvias intensas y las consiguientes inundaciones.

Para ello, se han utilizado imágenes del instrumento multiespectral MSI de la misión Sentinel-2 de la Agencia Espacial Europea (ESA), que forma parte del programa europeo de observación de la Tierra Copernicus.

Los datos muestran que la extensión inundada alcanza los 67 km2. Sobrino subraya que "la principal aportación del estudio es ofrecer una primera visión espacial de las zonas con presencia de agua tras el episodio".

"Las imágenes de satélite permiten analizar de forma conjunta una extensión amplia del territorio y localizar áreas que requieren una evaluación más detallada", expone.

Para delimitar la zona inundada, el equipo ha calculado el índice de diferencia normalizada del agua (NDWI, por sus siglas en inglés) en las imágenes del 8 de septiembre y del 21 de octubre. La comparación de ambos índices ha permitido identificar los píxeles en los que aumenta la señal asociada a la presencia de agua y proporciona, así, una primera cartografía de las zonas potencialmente afectadas.

La comparación de las imágenes facilita identificar cambios en la distribución del agua, especialmente en el entorno de la Albufera y los cauces fluviales. Sin embargo, es necesario distinguir el agua asociada al episodio de precipitaciones de la que ya estaba presente, como ocurre en parte de los arrozales. Los resultados aportan una visión rápida de la huella territorial de la dana Adam.

ARROZALES

Las cifras presentadas son primeras aproximaciones, ya que los autores precisan que unos 22 km2 de arrozales de la Albufera ya estaban inundados antes del 16 de octubre. Esta circunstancia debe tenerse en cuenta al valorar qué parte de la superficie detectada corresponde a las inundaciones provocadas por la dana.

En cuanto a las aplicaciones prácticas, el equipo investigador destaca que esta cartografía puede servir de apoyo a las administraciones para orientar las inspecciones sobre el terreno y la evaluación posterior de las zonas afectadas. Se trata de un análisis preliminar, que deberá contrastarse con información complementaria, según señala el estudio.

El trabajo se enmarca en la actividad de la Unitat de Canvi Global de la Universitat de València, que forma parte del Laboratorio de Procesado de Imágenes, dirigido por Sobrino. Desde 1996, este grupo de investigación centra su labor en analizar las variaciones medioambientales y biofísicas que afectan al planeta mediante técnicas de teledetección y el tratamiento de imágenes de satélite.