El incendio en la Calderona, entre Gátova y Segorbe, afecta a unas 120 hectáreas

Incendio en la Calderona - GVA

VALÈNCIA, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El incendio declarado a última hora de este jueves por un rayo en el término municipal de Segorbe (Castellón), que afecta al parque natural de la Sierra calderona, afecta a unas 120 hectáreas de superficie, según ha informado este viernes el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, que comparece en les Corts para dar cuenta precisamente de otros fuegos declarados este verano en la Comunitat.

El fuego --en el límite entre Gátova (Valencia) y Segorbe (Castellón)-- está activo, se mantiene la declaración de la situación 1 del Plan Especial Frente al Riesgo de Incendios Forestales (PEIF), y los efectivos que trabajan en la extinción esperan aprovechar la ventana de oportunidad abierta hasta el mediodía, cuando se prevé que a partir de las 14.00 horas cambien las circunstancias meteorológicas. En total están interviniendo once medios aéreos y 130 terrestres.

El conseller ha comenzado su intervención en Les Corts explicando que durante la jornada del jueves, con una situación de alerta naranja y amarilla en buena parte de la Comunitat Valenciana por fuertes tormentas, se registraron 13 incendios provocados por rayos. La situación meteorológica dejó reventones cálidos, rachas de viento de hasta 149 kilómetros por hora, lluvias y granizo y daños en numerosas localidades, principalmente en las comarcas de la dos Riberas, en Valencia.

Valderrama ha detallado que el fuego en la Calderona se declaró a última hora de la tarde, alrededor de las 20.45, por lo que "fue imposible remitir medios aéreos a la extinción de incendios". No obstante, sí que se desplegó "un amplio dispositivo terrestre para poder actuar". Hasta el mediodía aprovecharán para poder actuar todos los medios aéreos porque, a partir de las dos de la tarde, "cambian las condiciones meteorológicas y tenemos que intentar estabilizarlo a lo largo de esta mañana".

"Todo eso con la máxima prudencia y esperando que las condiciones meteorológicas no varíen", ha dicho, y ha subrayado que, durante la noche, la humedad relativa del 70 por ciento ha permitido trabajar bien en un franco a todos los efectivos que estaban desplazados.