Un incendio originado de madrugada en los talleres de Tarongers de FGV afecta a dos unidades de tranvía

Archivo - Tranvía en València - GVA - Archivo

VALÈNCIA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un incendio originado de madrugada en los talleres de Tarongers de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) en València ha afectado a dos unidades de tranvía, aunque solo a alguna parte exterior, según han confirmado a Europa Press fuentes de la empresa pública.

Los hechos han ocurrido sobre las 02.30 horas de este jueves, cuando el teléfono de emergencias 112 ha recibido un aviso de un incendio en la calle Ingeniero Fausto Elio, en las cocheras del tranvía.

El fuego se ha iniciado en un cuarto con productos de limpieza, se ha propagado y ha afectado o causado daños en tres vagones, han precisado estas mismas fuentes. Pese a ello, no se ha producido ningún daño personal, aunque sí ha acabado afectando a dos tranvías.

Una vez sofocado el incendio, FGV ha procedido a valorar la afección del fuego a los vehículos. En este sentido, desde la compañía han asegurado que únicamente ha afectado a alguna parte exterior de los mismos.