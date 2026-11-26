Archivo - Dos trabajadores con un vehículo en la fábrica de Ford en Almussafes - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Industria y Turismo ha publicado este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el real decreto que regula la concesión directa de cuatro millones de euros a la Comunitat Valenciana para financiar un instrumento de apoyo al establecimiento de plantas de ensamblaje de baterías para el sector de la automoción.

La norma, aprobada el martes en el Consejo de Ministros, entra en vigor hoy y fija un plazo de diez días hábiles para que la autonomía presente su solicitud. La concesión está condicionada a que la Comunitat Valenciana aporte al menos otros cuatro millones de euros con cargo a su propio presupuesto, de forma que el instrumento autonómico contará con un presupuesto mínimo de ocho millones de euros, según recoge el real decreto publicado en el BOE.

El real decreto destaca que la Comunitat Valenciana constituye "uno de los principales polos industriales de la automoción en España, concentrando una parte significativa de la producción nacional de vehículos y de la actividad de la industria auxiliar".

Así, argumenta que el sector de la automoción desempeña "un papel estratégico" en la economía valenciana, "aportando en promedio

alrededor del 25 % del PIB industrial de la Comunitat y cerca del 50 % de las exportaciones autonómicas, lo que pone de manifiesto su relevancia como industria tractora y su elevado grado de internacionalización".

El apoyo público de la Administración General del Estado pretende actuar "como elemento catalizador de inversiones privadas de elevada dimensión contribuyendo a reducir las barreras financieras asociadas a la puesta en marcha de nuevas instalaciones industriales y, con ello, favorecer la localización en España de proyectos capaces de generar un efecto multiplicador sobre el conjunto de la cadena de valor de la automoción".

La Comunitat Valenciana deberá aprobar el instrumento de apoyo a la implantación de plantas de ensamblaje de baterías antes del 31 de diciembre de 2027, conforme a la normativa aplicable y en particular a la normativa de la Unión Europea de ayudas de Estado. Por su parte, las actuaciones financiadas a través de este instrumento deberán realizarse antes del 30 de junio de 2029.

Entre las actuaciones financiables figuran proyectos de investigación industrial, desarrollo experimental y proyectos de innovación en materia de organización.

También se incluyen proyectos de innovación en sostenibilidad y eficiencia energética que incorporen inversiones con carácter innovador destinadas a la protección del medio ambiente, así como inversiones innovadoras orientadas a medidas de ahorro energético o energías renovables.

La ayuda es compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos procedentes de cualesquiera administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales, siempre que la cuantía global percibida no supere el coste total de la actividad subvencionada.

La Comunitat Valenciana deberá presentar la cuenta justificativa --firmada por el titular del órgano competente en materia de industria de la autonomía-- en el plazo de tres meses desde la finalización de las actuaciones financiadas.