Innovación impulsa con la UPV y la UV cátedras contra la brecha digital por diversidad funcional o género

VALÈNCIA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Innovación impulsa, junto a la Universitat Politècnica de València (UPV) y la Universitat de València (UV), sendas cátedras que tendrán el objetivo de luchar contra la brecha digital por diversidad funcional o razón de género.

Este viernes, la consellera de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital, Carolina Pascual, ha firmado con el rector de la Universitat Politènica de València, Francisco José Mora, el convenio de creación de la Cátedra de Brecha Digital y Diversidad Funcional.

Pascual ha remarcado que las personas "deben estar en el centro de la innovación y que todo avance tecnológico debe tener la finalidad de mejorar sus vidas". Por ello, ha subrayado que "los desarrollos tecnológicos deben tener en cuenta aspectos sociales como la situación económica, las barreras de género o las de edad y la diversidad funcional y ser un factor de inclusión y no de exclusión".

En este sentido, ha explicado que el objetivo de esta cátedra es analizar la brecha digital y la diversidad funcional para construir un instrumento de diagnóstico y análisis de sus necesidades, con la finalidad de desarrollar políticas que mejoren la accesibilidad digital.

"Se trata de lograr que las personas con diversidad funcional puedan aprovechar el potencial de las tecnologías, que pueden ayudarles a su autonomía y a mejorar su calidad de vida", ha aseverado la consellera.

Ha añadido que en todo el proceso de trabajo de la cátedra se involucrará a agentes clave, que serán partícipes en la búsqueda de soluciones y sus aportaciones "nos ayudarán a seguir innovando para mejorar la vida de las personas, que es nuestra principal responsabilidad".

Por su parte, el rector de la Universitat Politècnica de València ha comentado que desde la institución se trabajará "en el diagnóstico de la situación, que muchas veces no tiene la visibilidad que debería tener, y aportará a la búsqueda de soluciones".

"Nos hemos dado cuenta de ello con la crisis de la covid, cuando muchas personas no han podido acceder a las oportunidades digitales, no solo por la falta de equipamiento, sino también por un problema de entendimiento y acceso a una tecnología que no estaba pensada para atender su necesidad", ha apostillado Francisco Mora.

También hoy, la consellera ha suscrito con la rectora de la Universitat de València, Mavi Mestre, el convenio de creación de la Cátedra de Brecha Digital de Género. "Para lograr una sociedad más igualitaria, debe tenerse en cuenta el acceso equitativo a las tecnologías para que las mujeres puedan participar de las sociedades cada vez más digitales porque no podemos permitirnos perder el 50 por ciento del talento que tenemos", ha recalcado Pascual.

AGENDA 2030

El acceso equitativo a las TIC está recogido en la Agenda 2030, ha recordado la titular de Innovación, que ha agregado que "no es solo una cuestión de igualdad de género, sino una necesidad urgente y nadie puede quedarse atrás en este punto básico de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas".

La Cátedra de Brecha Digital de Género "es la más transversal de todas porque su investigación y actividad estará relacionada con el resto de brechas que se analizarán en otras universidades".

La Generalitat --tras la aprobación por el Pleno del Consell de los acuerdos para la creación de la red de cátedras de Brecha Digital, el pasado mes de julio-- ya ha suscrito los convenios con cuatro de las cinco universidades públicas valencianas.

Concretamente, además de las firmas de este viernes, ya se han ratificado las colaboraciones con la Universitat d'Alacant, donde se ha creado la Cátedra de Brecha Digital Generacional; y con la Universitat Miguel Hernández de Elx, que contará con la Cátedra de Brecha Digital y Buen Uso de las TIC.

Con la Universitat Jaume I de Castellón, está pendiente la firma de creación de la Cátedra de Brecha Digital y Territorio que está prevista para este mes.

Para ello, la Generalitat, a través de la Dirección General de Lucha contra la Brecha Digital, ha aportado 150.000 euros, de los que cada universidad recibirá 30.000 para subvencionar los gastos derivados de las acciones de la cátedra.

La creación de estas cinco cátedras permitirá analizar la brecha digital desde sus diferentes perspectivas, fomentando actividades de investigación, análisis y divulgación sobre las diferentes brechas digitales, desde el punto de vista del acceso, las competencias digitales y el buen uso de las TIC.