Instituciones recuerdan en silencio el "incomprensible" crimen de las niñas de Castellón: "Cada muerte es un fracaso"

Puig apela al compromiso social y político en "un momento de dolor, pero también de grito para superar esta situación"

VALÈNCIA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Administraciones públicas, universidades y organizaciones de la Comunitat Valenciana han dedicado minutos de silencio para condenar el "incomprensible" crimen de las niñas de 3 y 6 años, presuntamente asesinadas por su padre en Castellón, y llamar al compromiso contra la violencia machista. "Cada muerte es un fracaso de cada uno de nosotros, sobre todo de los que tenemos más responsabilidad", ha manifestado el 'president' de la Generalitat, Ximo Puig.

Los tres minutos de silencio ante el Palau de la Generalitat, en València, también han recordado a las otras víctimas de violencia machista que fallecieron este pasado martes en Granada y Bilbao, ante lo que Puig ha subrayado que "el problema más importante que tiene este país es la violencia de genero" y ha defendido el compromiso adquirido en el Pacte Valencià contra la Violència de Génere y Masclista.

Bajo este prisma, ha mostrado su "indignación" y "compromiso de acción ante una situación terrible, horrible, incomprensible". "El asesinato de cuatro mujeres en España, dos de ellas en la Comunitat, en las últimas 24 horas nos hace pensar que, evidentemente, el problema más importante que tiene este país es la violencia de género, el machismo que finalmente acaba propiciando la muerte", ha enfatizado.

Puig ha expresado así que le "conmueve profundamente" la muerte de las dos niñas de Castellón, "después de que un malnacido haya decidido acabar con ellas". Mediante el pacto, ha recordado que "todos estamos convocados a hacer lo que nos corresponde, comenzando por las instituciones públicas: Todos hemos de trabajar juntos con la mayor determinación posible porque cada muerte es un fracaso de cada uno de nosotros, sobre todo de los que tenemos más responsabilidad".

Por ello, esta situación supone "un momento de dolor, pero también de grito para superar esta situación". "No tendremos una sociedad valenciana decente hasta que no acabemos definitivamente con el machismo", ha aseverado.

Ha apelado así al "compromiso personal y también político" contra "esta violencia que es la peor de las violencias y que parte de la desigualdad entre hombres y mujeres". Y se ha mostrado seguro de que "todos juntos, finalmente, acabaremos con este terrorismo como hemos acabado con otros".

GOTEO QUE NO CESA

Con el mismo objetivo, la directora del Institut Valencià de les Dones i per la Igualtat de Gènere, María Such, ha lamentado el "gran goteo" de violencia machista, "que no cesa", y ha puesto el foco en que hay ocasiones en las que existe un fallo del sistema: "Cuando una mujer pone una denuncia, tenemos que ser capaces de dar una respuesta".

Ha recordado que la madre de las menores de Castellón "interpuso una denuncia que, pese a que no prosperó, tendría que haberse adoptado medidas cautelares como una orden de alejamiento", también hacia sus hijas. Para evitar que se repita, ha instado a "hacer un planteamiento sobre en qué situación dejamos a menores en manos de agresores", porque "también son víctimas de la violencia de género".

Por parte del Ayuntamiento de València, la concejala de Igualdad, Isabel Lozano, ha reafirmado la apuesta de Compromís para que la sociedad esté al lado de las mujeres. "El pacto contra la violencia está dando frutos y dará más en el futuro", ha afirmado, para defender que antes hay que "hacer efectiva la tarea de detección, acompañamiento y protección a las mujeres". "El apoyo ciudadano puede ser una clave fundamental para su salida de ese túnel que es la violencia machista", ha reivindicado.

"UN MALTRATADOR NUNCA SERÁ UN BUEN PADRE"

Y de Podem, la diputada Cristina Cabedo ha lanzado el mensaje de que "un hombre maltratador nunca será un buen padre". "Pedimos que cale esta idea de una forma ya profunda, porque no puede ser que en la justicia se tengan dudas sobre si un maltratador puede tener la patria potestad o el régimen de visitas a los niños", ha enfatizado.

En Alicante, el alcalde, Luis Barcala, ha presidido los tres minutos de silencio como muestra rechazo y condena a los "asesinatos por violencia machista" y ha llamado a la concienciación de todos para "parar la violencia de género". También se ha solidarizado con el dolor de las familias que padecen esta lacra social y ha instado a buscar soluciones, para garantizar que "el Ayuntamiento adoptará cuantas medidas y acciones sean necesarias".