Intervalos nubosos y temperaturas máximas en ligero descenso este jueves en la Comunitat

Archivo - La Comunitat Valenciana amanece con inervalos nubosos - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana ha amanecido este jueves con intervalos nubosos, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que prevé un ligero descenso de las temperaturas máximas.

Por su parte, las temperaturas mínimas no anotarán cambios significativos, han apuntado las mismas fuentes.

Además, esta jornada habrá viento flojo del noroeste en el norte de Castellón que cambiará por la mañana a flojo de dirección variable y, durante la tarde, a componente sur; en el resto de la autonomía habrá viento flojo de dirección variable con predominio de la componente oeste, cambiando a sureste y sur moderado en el litoral.