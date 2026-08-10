Una investigación data entre el XV y XVI unos restos humanos hallados en la ermita de San Miguel de El Toro

José Arenes, alcalde de la Villa de El Toro - AYUNTAMIENTO DE EL TORO

CASTELLÓ, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una investigación desarrollada por un equipo de arqueólogos destinado en la Villa de El Toro (Castellón) desde hace más de dos años ha permitido datar entre los siglos XV y XVI unos restos humanos hallados en la ermita de San Miguel de la localidad, según ha informado el consistorio en un comunicado.

"La Villa de El Toro sigue conociendo su historia con la investigación que el equipo que lidera José Albelda, de Arqueocas, desarrolla en la localidad desde hace más de dos años", ha explicado el primer edil del municipio, José Arenes, que ha señalado que los expertos han logrado datar una muestra de hueso exhumada en el año 2024 y que pertenecía a una mujer fallecida entre los 40 y 50 años.

El estudio de esta pieza ha permitido datar su existencia entre los años 1447 a 1525. Arenes ha celebrado que el trabajo "exhaustivo" que se está desarrollando en el castillo de la Villa "esté permitiendo alumbrar la historia de nuestro pueblo".

El hueso fue exhumado en el año 2024 en un enterramiento doble en el interior del templo, cerca del altar del presbiterio de la ermita de San Miguel, en el castillo. El estudio se ha realizado con análisis de colágeno, con un tratamiento alcalino aplicado durante el procedimiento que arroja una probabilidad del 93,3 por ciento para poder fechar su muerte entre la segunda mitad del siglo XV y la primera del siglo XVI.

Con esta datación, la Villa de El Toro obtiene registros todavía más antiguos que los ya localizados en sepulturas cristianas en la fortaleza, como es el caso de las lápidas de 1578 y 1579 conservadas en la iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles.

"Un nuevo hito histórico que nos aporta luz, nos da información sobre el pasado y nos permite conocer en el presente quiénes fuimos, cómo vivíamos y qué actividad se desarrollaba en nuestro pueblo", ha indicado el alcalde.

La investigación también ha permitido descubrir "hallazgos inesperados" como el caso de la necrópolis andalusí datada por radiocarbono en el término municipal y que se considera la más antigua de la comarca. "La influencia de ocho siglos de presencia musulmana también tuvo un impacto cultural y social que se certifica con este enterramiento", ha dicho.

A ello se sumó, el pasado octubre, nuevos enterramientos descubiertos en el patio interior del castillo junto a la ermita de San Miguel. Unas tumbas que los arqueólogos atribuyen a un cementerio parroquial asociado a la antigua Iglesia de Santa María, previo a la ermita. "Seguimos investigando para conocer un poco más nuestra historia y tratar de sembrar el mejor de los futuros", ha declarado Arenes.