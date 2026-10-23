Isaura Navarro, número 2 por Valencia de Senado de Progreso tras las primarias de Iniciativa-Compromís

La diputada y portavoz adjunta en Les Corts ha obtenido el 55,65% de los votos en el proceso interno del partido

Archivo - Isaura Navarro en imagen de archivo.
Archivo - Isaura Navarro en imagen de archivo. - JOSÉ CUÉLLAR/CORTS VALENCIANES - Archivo
Europa Press C. Valenciana
Publicado: viernes, 23 octubre 2026 12:55
Seguir en

   VALÈNCIA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

   Iniciativa-Compromís ha elegido a Isaura Navarro como candidata para ocupar el número dos de la lista al Senado por la circunscripción de Valencia, en la candidatura conjunta Senado de Progreso --la coalición electiral del PSPE y formaciones a su izquierda--, de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

   Navarro ha obtenido el 55,65% de los votos en el proceso de primarias internas celebrado telemáticamente entre el 21 y el 22 de octubre, en el que han concurrido tres candidatas. La segunda posición ha sido Encar Mifsud, con el 26,61%, y la tercera para Oro Azorín, con el 17,74%.

   Actualmente diputada y síndica adjunta de Compromís en Les Corts Valencianes, Navarro cuenta "con una amplia trayectoria política e institucional", destaca la formación en un comunicado.

   Ha sido secretaria autonómica de Salud Pública, consellera de Medio Ambiente y diputada en el Congreso, donde ejerció como secretaria de la Mesa. Su trayectoria ha estado vinculada a la defensa de los derechos sociales, los servicios públicos, la transparencia y la lucha contra el cambio climático.

"AL SERVICIO DE LAS PERSONAS"

   En la presentación de su candidatura, Navarro reivindicó una política "útil, arraigada al territorio y al servicio de las personas" y expresó su voluntad de poner la experiencia política e institucional acumulada al servicio de la representación valenciana en el Senado.

   Con esta elección, Iniciativa-Compromís completa su proceso interno de designación para una candidatura conjunta que tiene como objetivo ampliar la representación progresista valenciana en el Senado.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado

Hemeroteca en Valencià d'Europa Press