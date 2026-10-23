Isaura Navarro, número 2 por Valencia de Senado de Progreso tras las primarias de Iniciativa-Compromís

Archivo - Isaura Navarro en imagen de archivo. - JOSÉ CUÉLLAR/CORTS VALENCIANES - Archivo

VALÈNCIA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Iniciativa-Compromís ha elegido a Isaura Navarro como candidata para ocupar el número dos de la lista al Senado por la circunscripción de Valencia, en la candidatura conjunta Senado de Progreso --la coalición electiral del PSPE y formaciones a su izquierda--, de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

Navarro ha obtenido el 55,65% de los votos en el proceso de primarias internas celebrado telemáticamente entre el 21 y el 22 de octubre, en el que han concurrido tres candidatas. La segunda posición ha sido Encar Mifsud, con el 26,61%, y la tercera para Oro Azorín, con el 17,74%.

Actualmente diputada y síndica adjunta de Compromís en Les Corts Valencianes, Navarro cuenta "con una amplia trayectoria política e institucional", destaca la formación en un comunicado.

Ha sido secretaria autonómica de Salud Pública, consellera de Medio Ambiente y diputada en el Congreso, donde ejerció como secretaria de la Mesa. Su trayectoria ha estado vinculada a la defensa de los derechos sociales, los servicios públicos, la transparencia y la lucha contra el cambio climático.

"AL SERVICIO DE LAS PERSONAS"

En la presentación de su candidatura, Navarro reivindicó una política "útil, arraigada al territorio y al servicio de las personas" y expresó su voluntad de poner la experiencia política e institucional acumulada al servicio de la representación valenciana en el Senado.

Con esta elección, Iniciativa-Compromís completa su proceso interno de designación para una candidatura conjunta que tiene como objetivo ampliar la representación progresista valenciana en el Senado.