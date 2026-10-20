El IVAM desafiará los "discursos hegemónicos" en un 2027 con 12 exposiciones y novedades en España

Presentación programación 2027 del IVAM. La directora del Institut Valencià d'Art Modern , Blanca de la Torre . - MIGUEL LORENZO

VALÈNCIA, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Institut Valencià d'Art Modern (IVAM) presentará en 2027 una programación que desafiará los "discursos hegemónicos" con una docena de muestras, muchas de las cuales permitirán contemplar por primera vez en España retrospectivas --como las dedicadas a la creadora suiza Ursula Bienmann o la pionera del dieño Lilly Reich-- y nuevos proyectos de artistas internacionales. Será una agenda expositiva "plural" y "transdisciplinar" donde adquieren protagonismo conceptos como lo artesanal, el territorio o lo no humano.

Así lo ha destacado en rueda de prensa este martes la directora de la institución cultural, Blanca de la Torre, que continúa profundizando en su idea de "museo anfibio" y "permeable" a los retos de la sociedad actual.

El próximo ejercicio se abrirá el 28 de enero el IVAM con la primera muestra en el Estado español de dos nombres destacados de la escena nórdica contemporánea: Ingel Ihrman y Josefin Arnell, cuyas prácticas son paralelas, teatrales y rebosan humor. Ambas investigan las fronteras entre realidad y ficción y, mientras la primera llena su producción de animales para huir de la mirada antropocéntrica, la segunda trabaja cinematográficamente generando situaciones de trabajo en comunidad.

Rosana Antolí (Alcoi, 1981), la autora más joven en exponer en solitario en la Tate Modern, desembarcará en febrero en el IVAM con una investigación sobre un paisaje autóctono, el marjal. 'Wetland Opera: An Amphibious Acoustic Chamber' es el título de su propuesta, que parte del humedal como espacio de transformación.

Ya en marzo, 'Pinazo y lo goyesco' descubrirá a los visitantes una aproximación poco transitada a la obra del pintor valenciano: la profunda huella de Francisco de Goya en la configuración de su lenguaje plástico y en la su particular concepción de la modernidad.

Una de las constantes de la programación, según ha subrayado De la Torre, es la colaboración con otras instituciones nacionales e internacionales. No se trata, ha precisado, de hacer itinerar "exposiciones enlatadas", sino de trabajar conjuntamente en proyectos que "aterricen" de manera diferente en cada uno de los centros. En este marco, se inaugurará en abril 'Entre corrientes; tres respiraciones. Rosell Meseguer, Anna Estarriola, Laia Ventanyol', que recorrerá, además del IVAM, Es Baluard Museu de Palma de Mallorca y Bólit, Centre D'Art Contemporani de Girona.

Otra novedad que el museo valenciano trae a España será, a partir del 13 de mayo, la primera selección individual de un artista indígena contemporáneo, Edgar Calel, quien mostrará su método de creación sostenido por lo colectivo y familiar desde la comunidad de Comalapa, en Guatemala.

Con los aires estivales llegará la primera gran retrospectiva en España de Ursula Bienmann, artista suiza con una extensa trayectoria desarrollada a partir de sus investigaciones de campo en lugares remotos desde Groenlandia hasta Amazonia. Pionera del uso del vídeo y el film para abordar la intersección entre arte, ciencia, activismo y ecología, traerá a València obras como 'Forest Mind' y otras icónicas más antiguas como 'Black Sea Files','Writing Desire' o 'Remote Sensing'.

El IVAM apuesta, de nuevo, por una fuerte presencia de mujeres y en julio abrirá una exposición que reivindica la figura de Lilly Reich, arquitecta y diseñadora alemana que, pese a ser fundamental en el Movimiento Moderno, vio cómo su obra estuvo "silenciada y a la sombra" de Mies van der Rohe. En la actualidad, numerosas investigaciones han destapado su coautoría en iniciativas clave, especialmente su participación en la Exposición Internacional de Barcelona de 1929. Por ello, el IVAM dedicará la primera exposición España a esta importante figura recopilando documentos, muebles, fotografías, revistas y dibujos, entre otras piezas.

JULIO GONZÁLEZ: 'LA MONTSERRAT' Y PROYECCIÓN

Fiel a su compromiso con Julio González, se ha preparado para 2027 una doble propuesta. Por un lado, se unirá a la conmemoración del 90 aniversario del Pabellón de la República Española para la Exposición Universal de París de 1937 con una muestra que toma la emblemática pieza 'La Montserrat' para analizar cómo la mujer campesina se ha convertido en un símbolo de resistencia.

Y, por otro lado, el IVAM y Fundació La Caixa inician una colaboración, que se prolongará también durante 2028, que permitirá que más de un centenar de obras del escultor catalán reunidas bajo el lema 'Julio González. El pulso delmetal' se vean en el IVAM y Caixaforums. "Es el momento de volver a lanzar y proyectar a Julio González", ha proclamado De la Torre.

A la vuelta del verano, Isabel&Alfredo Aquilizan+Factori Studio exhibirán su instalación inmersiva creada específicamente para la Galería 6, donde 'construirán' sus particulares casas de cartón formando "islas urbanizadas". También es un proyecto creado expresamente para el IVAM el de la coreana Jane Jon Kaisen, quien toma las Islas Columbretes como motor al condensar procesos de conservación, fragilidad ecológica e intervención histórica.

Las dos últimas citas del año vienen también de la mano de prestigiosas instituciones museísticas. Con el MOLAA Museum de Los Ángeles (Estados Unidos), se lleva a cabo 'Arquitecturas de emergencia', una reflexión cobre las nuevas formas de habitar un mundo sometido a profundos cambios sociales y geopolíticos. No faltará la referencia a un territorio como el valenciano, que sufre estragos climáticos como las danas.

Con el Musée d'Art Moderne de Céret (Francia) se hará una relectura crítica de la fascinación humana por la capacidad de volar. Bautizada 'La certidumbre del vuelo', la exhibición articula un diálogo entre los fondos del museo francés y el valenciano, que incluyen ejemplos de la importancia de la 'Sardane de la paix' de Picasso o 'Le gens du voyage' de Marc Chagall.

FEEDBACK "INCREÍBLEMENTE POSITIVO" COLECCIÓN PERMANENTE

Esta es la primera programación en la que las muestras temporales conviven con la exposición permanente de la colección del IVAM. Preguntada sobre esta circunstancia, la directora ha defendido que el feedback que están recibiendo por parte del público es "increíblemente positivo", al tiempo que ha subrayado su apuesta por exposiciones "artesanales y de investigación más allá de lo grandilocuente". Por ello, ha recalcado que el hecho de estar en galerías más pequeñas no resta ni un ápice de "ambición" a esas presentaciones.

A lo largo del año que viene, la exposición permanente será objeto de varias activaciones, que profundizarán en temas como un homenaje a las mujeres de la Generación del 27, ha adelantado la responsable de la institución.

Sobre si hay limitaciones presupuestarias, Blanca de la Torre ha admitido que las dotaciones siempre condicionan, pero se ha mostrado convencida de que en la programación del IVAM no se visibiliza ninguna falta de presupuesto. "No se trata de hacer de la necesidad virtud, sino de diseñar una programación coherente y de primer nivel", ha remachado.

Por último, ha aseverado que espera "expectante" la Ley de Mecenazgo, ya que, aunque es una ferviente" defensora de la cultura como algo público, también está a favor de que ese apoyo se vea "reforzado" desde el punto de vista económico y simbólico por la iniciativa privada.