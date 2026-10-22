El IVC y el IVAJ ponen en marcha dos proyectos para acercar la cultura escénica a los jóvenes

El Institut Valencià de Cultura y el Institut Valencià de la Joventut crean nuevos proyectos para acercar la cultura escénica a los jóvenes - GVA

VALÈNCIA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Institut Valencià de Cultura (IVC) y el Institut Valencià de la Joventut (IVAJ) han creado dos nuevos proyectos de mediación y participación con el público dirigidos a los más jóvenes. Por un lado, han puesto en marcha el Club (Jove) Escènic, un espacio para descubrir, compartir y vivir el teatro desde una perspectiva activa. Por otro, la oportunidad de formar parte de la Comunitat d'Espectadors de l'IVC.

El acuerdo entre ambas entidades nace con el propósito de "acercar las artes escénicas al público joven e invitarlos a formar parte activa de ellas, generando espacios de encuentro, diálogo y reflexión que enriquezcan la experiencia escénica y fortalezcan su vínculo con la cultura", destaca la Generalitat en un comunicado.

El objetivo del Club (Jove) Escènic, el primero de los proyectos desarrollados, es establecer un vínculo activo entre los jóvenes y las artes escénicas a través de acciones en las que podrán compartir impresiones, conversar con profesionales de las artes escénicas y descubrir nuevas formas de mirar y entender lo que sucede sobre el escenario.

Los integrantes del grupo asistirán a una selección de espectáculos programados en el Teatre Rialto y el Teatre Martín i Soler, a un precio especial de cinco euros por entrada, y contarán con el acompañamiento de una mediadora que les proporcionará herramientas para interpretar los espectáculos y desarrollar su propia mirada crítica.

Los participantes asistirán en noviembre, en el Teatre Martín i Soler, al espectáculo de danza 'Faula', de Roser López Espinosa, seguida de un encuentro con el Grupo Joven de Críticos del Conservatorio Superior de Danza.

El 8 de enero de 2027, en la sala 7 del Teatre Rialto, verán el 'thriller' teatral en formato íntimo 'Huérfanos', con coloquio posterior con la compañía y la Comunitat d'Espectadors de l'IVC. Finalmente, el 21 de enero de 2027 asistirán a una función de 'El aguante' en el Teatre Rialto, producción propia del IVC escrita y dirigida por Víctor Sánchez, también con un coloquio con el equipo artístico.

La inscripción para formar parte del Club (Jove) Escènic permanecerá abierta hasta el 1 de noviembre de 2026 a las 23:59 horas y puede realizarse en línea.

"NUEVAS MIRADAS"

La segunda de las propuestas contempla la incorporación de dos jóvenes usuarios del Carnet Jove del IVAJ al grupo de 14 personas que forman parte de la Comunitat d'Espectadors de l'IVC. Se trata de "una oportunidad para compartir nuevas miradas, enriquecer el diálogo entre generaciones y descubrir el teatro desde una perspectiva colectiva".

Esta comunidad, que afronta su tercer año consecutivo, está formada por un grupo diverso y plural de personas no expertas que profundiza en algunas de las creaciones programadas por el IVC. Sus integrantes asisten a las representaciones, participan en actividades de aproximación artística y crítica antes y después de las funciones, comparten impresiones y dialogan con los equipos artísticos. El programa cuenta con el acompañamiento de la creadora y gestora cultural Maribel Bayona como mediadora.

Además, formar parte de la Comunitat d'Espectadors permitirá disfrutar de descuentos especiales en los espectáculos e invitaciones para muchas de las actividades complementarias. El precio total por persona para esta primera parte de la temporada es de 30 euros. El importe incluye las entradas para los seis espectáculos seleccionados y todas las actividades complementarias.

Los encuentros de trabajo tendrán lugar, habitualmente, los jueves por la tarde, con una periodicidad semanal o quincenal. Las funciones con coloquios previstas, además de las sesiones de trabajo, son: en el Teatre Martín i Soler, 'El narciso en su opinión' el 4 de noviembre de 2026 y 'La gaviota, ensayo abierto' el 30 de enero. Y en el Teatre Rialto, 'Tinc un bosc al cervell' el 14 de noviembre, 'SC_Santa Cultura' el 3 de diciembre, 'Huérfanos' el 8 de enero y 'El aguante' el 21 de enero.

La inscripción para formar parte de la Comunitat d'espectadors se realizará a través de un formulario antes del 28 de octubre de 2026, a las 23:59 horas.