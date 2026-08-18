El IVCR+i finaliza la restauración de un conjunto de textiles litúrgicos de Chiva afectados por la dana

Uno de los elementos restaurados - GVA

VALÈNCIA, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Institut Valencià de Conservació, Restauració i Investigació (IVCR+i), organismo dependiente de la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades, ha finalizado los trabajos de conservación y restauración de un destacado conjunto de textiles litúrgicos procedentes de la Parroquia de San Juan Bautirsta de Chiva, afectados por la dana de 2024.

La intervención ha permitido recuperar varias piezas de valor histórico, artístico y devocional, entre las que se encuentran una casulla bordada, un collarín, un manípulo, una bolsa de corporales y un cubrecáliz, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

Estos elementos, utilizados tradicionalmente en la liturgia católica, constituyen un testimonio de la evolución de la indumentaria y los ornamentos religiosos entre los siglos XVIII y XX.

Entre las piezas intervenidas destacan el manípulo, la bolsa de corporales y el cubrecáliz, confeccionadas durante el siglo XVIII en tejido de seda moaré espolinada con aplicaciones de galones e hilos metálicos plateados. Asimismo, la casulla y el collarín forman parte de un terno litúrgico datado a principios del siglo XX, elaborado en raso de seda bordado con hilos metálicos, cordoncillos y lentejuelas doradas con motivos florales, vegetales y ornamentales.

Los daños ocasionados por la riada afectaron de manera significativa al conjunto. La acumulación de barro, las deformaciones, las manchas derivadas de las humedades y los procesos de deterioro asociados al uso y al envejecimiento de los materiales comprometían su estabilidad.

El caso más complejo correspondía a la bolsa de corporales, que presentaba importantes acumulaciones de suciedad, deformaciones estructurales y un avanzado deterioro de los materiales internos que le proporcionaban rigidez.

Para garantizar su adecuada conservación, el equipo técnico del IVCR+i realizó una intervención basada en criterios de mínima actuación y respeto por los materiales originales. Los trabajos incluyeron tareas de microaspiración y limpieza mecánica controlada para la retirada de restos de barro, tratamientos físico-químicos sobre elementos metálicos, limpiezas acuosas monitorizadas, alineación de fibras textiles, eliminación de deformaciones y consolidación de las zonas debilitadas mediante costuras de restauración y soportes específicos.

En las piezas de mayor complejidad, como la casulla y el collarín, fue necesario desmontar algunos elementos para acceder a las zonas afectadas, estabilizar los tejidos originales y recuperar su estructura. En el caso de la bolsa de corporales, se sustituyeron los cartones interiores deteriorados por la humedad por materiales de conservación con pH neutro que favorecen una mejor preservación de la pieza.

Esta actuación se enmarca en las labores de conservación y restauración que desarrolla el Institut Valencià de Conservació, Restauració i Investigació sobre bienes culturales afectados por la riada de 2024, con el objetivo de favorecer su preservación y garantizar su adecuada conservación para el futuro.