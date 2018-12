Jiménez deja Cs tras el expediente de suspensión de militancia y mantendrá el acta de edil en València

Actualizado 13/12/2018 14:49:41 CET

Pasará a ser concejala no adscrita y expresa su voluntad de seguir trabajando por los valencianos y cumplir su "deber" con ellos

VALÈNCIA, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

La concejala del Ayuntamiento de València María Dolores Jiménez, a la que Ciudadanos (Cs) abrió a finales de noviembre expediente de suspensión cautelar de militancia, ha decidido dejar esta formación política pero mantener su acta como edil y continuar trabajando en el consistorio para seguir cumpliendo con su "deber" con los valencianos.

Así lo ha indicado Jiménez a Europa Press, al tiempo que ha precisado que el pasado lunes entregó la documentación para comunicar oficialmente su salida de Ciudadanos. La representante municipal pasará ahora a ser concejala no adscrita.

La nueva composición de la corporación provincial se formalizará en el próximo pleno que celebrará el Ayuntamiento, la sesión ordinaria de diciembre que tendrá lugar el próximo día 20, como han señalado a Europa Press fuentes municipales.

La de María Dolores Jiménez es la segunda salida de un concejal del grupo municipal de Ciudadanos en la capital valenciana desde que se inició el actual mandato tras la de Santiago Benlliure en febrero de este año.

Benlliure decidió tras dejar este grupo entregar el acta de edil y su escaño fue ocupado por José María Bravo. En cambio, Jiménez mantendrá el acta y Cs, que entró en el Ayuntamiento de València con seis concejales tras las elecciones de 2015, se quedará con cinco representantes.

El consistorio ha convocado este jueves una junta de portavoces para tratar esta situación y la conversión de María Dolores Jiménez como concejala no adscrita. La edil ha avanzado que este viernes tiene previsto celebrar una rueda de prensa para hablar de este asunto y explicar los motivos por los cuales ha decido dejar Cs y mantenerse como concejala no adscrita.

Jiménez ha asegurado estar "decepcionada con el grupo municipal de Ciudadanos" y, "sobre todo, con las formas tan tristes" con las que se ha desarrollado el proceso y su salida de esta formación. En este sentido, ha lamentado que Cs le abriera un expediente de suspensión cautelar de militancia y que ella se enterara de esa decisión por los medios de comunicación.

"Se han saltado todos mis derechos fundamentales. Me lo tenían que haber comunicado primero. Con maldad se sacó en los medios de comunicación. Se ha jugado con mi honor", ha censurado. "Si querían quitarme de en medio y que no me presentara a las primarias, las cosas no se hacen así. Esto parece la antigua política y no la nueva", ha agregado la edil, que ha afirmado que fue "muy duro" conocer la apertura del expediente por la prensa.

"NUEVA POLÍTICA"

Asimismo, ha recordado que ella fue una de las "primeras" personas que entró en Cs, "no cuando era partido sino cuando aún era una plataforma" y ha asegurado que es "muy dura la decisión" de dejar la formación teniendo en cuenta que se sumó a este proyecto "con ilusión". "Te desilusionan estas actitudes, sobre todo, de la nueva política", ha dicho.

María Dolores Jiménez ha explicado que ha decidido mantener el acta de concejal para "seguir trabajando por los ciudadanos de València" y cumplir así el "juramento" que hizo "en el pleno" del consistorio cuando tomó posesión como edil.

"Voy a trabajar por lo que juré. Voy a seguir haciendo mi trabajo y cumpliendo con mi deber con los ciudadanos", ha expuesto, al tiempo que ha agradecido el "apoyo" recibido por vecinos y diferentes colectivos. "Voy a seguir haciendo lo que he hecho estos tres años y más de lo que hasta ahora me han dejado hacer", ha agregado.

EXPEDIENTE ARCHIVADO Y ACTA SOLICITADA

El grupo municipal de Ciudadanos, por su parte, ha explicado que Jiménez "solicitó la baja del partido el día 10 de diciembre" y que, por tanto, "el expediente que le abrió la comisión de Régimen Disciplinario" de esta formación "queda archivado".

Cs ha señalado que a la edil "se le ha confirmado su baja" y que el partido "le ha pedido de manera formal que renuncie a su acta, en base a la carta ética que firmó en su día y al artículo 3 de los estatutos" de la formación. Recuerda que este artículo "dice que todos los miembros de Cs abandonarán el acta en caso de causar baja del partido".

Esta formación explicó que la decisión de abrir expediente a María Dolores Jiménez se tomó a raíz de declaraciones hechas por la concejal en prensa sobre su situación en el grupo municipal, en las que apuntaba primero la posibilidad de "irse del grupo" en el consistorio y después, "a las 24 horas, de esperar a enero" para adoptar la decisión.

Cs entiende que esas informaciones van "en contra de la normativa y del trabajo en grupo del equipo" que conforma este partido y que pueden ir en una dirección distinta a la que "reman" el resto de ediles. "Podrían ser conculcadoras de nuestra normativa disciplinaria interna", apuntó el partido tras la apertura del expediente.