La número 1 del PSPV por Castellón al Congreso, María Jiménez. - PSPV

CASTELLÓ, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La número 1 de la candidatura del PSPV al Congreso por Castellón, María Jiménez, ha expresado su confianza en que "en el día de hoy nadie se quede sin ir a votar" y se ha dirigido de forma especial a las mujeres, "a quien más nos costó que nos reconocieran ese derecho".

La también portavoz del Grupo Socialista en Oropesa y diputada provincial ha votado en el colegio electoral ubicado en CEIP Deán Martí. Allí, ha animado a que "todo el mundo haga uso de su derecho al voto".

"Además, un derecho que no siempre hemos tenido reconocidos los españoles y las españolas y, sobre todo, las mujeres, a quien más nos costó que nos reconocieran ese derecho al voto; por tanto, tenemos que hacer uso de él", ha incidido.

"Si algo nos iguala a todas y a todos es el voto. El voto vale lo mismo venga de quien venga, y además no tenemos que permitir que nadie decida por nosotros. Así que os animo a votar a todas y todos, y espero y deseo que la jornada esta transcurra con toda la normalidad", ha concluido.