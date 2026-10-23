Jorge Suárez cesa como subdirector de Emergencias de la Generalitat y se ocupará de Planificación en la ASVRE

Archivo - El hasta ahora subdirector general de Emergencias de la Generalitat Valenciana, Jorge Suárez. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El hasta ahora subdirector de Emergencias de la Generalitat, Jorge Suárez, dejará este cargo "a petición propia" y pasará a ocupar la subdirección de Planificación que se ha creado dentro de la remodelación de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE).

Así lo han confirmado este viernes fuentes de la Conselleria de Emergencias e Interior del gobierno valenciano, que señalan que en el marco de la reestructuración de la AVSRE se han creado dos nuevas subdirecciones y Suárez se encargará a partir de ahora de la subdirección de Planificación tras cesar a petición propia de la subdirección de Emergencias.

Suárez ha estado hasta este momento al frente de la subdirección de Emergencias, un puesto desde el que vivió la trágica dana del 29 de octubre de 2024, en la que murieron 233 personas y cuya gestión es objeto de la instrucción de la jueza de Catarroja (Valencia).

El alto funcionario ha declarado como testigo ante la magistrada en diversas ocasiones y también ha comparecido en la comisión de investigación del Congreso de los Diputados.

Entre otras cuestiones, ha aportado al procedimiento judicial anotaciones de su cuaderno correspondientes a los días 29 y 30 de octubre en una de las cuales se puede leer lo que parece un borrador de un mensaje de alerta en el se recomienda "acceder a zonas altas".