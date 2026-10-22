José Luis Cremades Milla gana el Premio Senyera de Artes Visuales 2026

Premi Senyera - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

VALÈNCIA, 22 Oct. (EUROPA PRESS9

El artista de Ibi (Alicante) - José Luis Cremades Milla ha ganado el Premio Senyera 2026 de Arts Visuales que otorga el Ayuntamiento de València con la obra 'Naturaleza muerta'. La obra es un óleo sobre arpillera que mide 2 x 1,30 metros.

El jurado, integrado por expertos en Bellas Artes y presidido por el concejal de Acción Cultural, Patrimonio y Recursos Culturales, ha valorado "el rigor y la seriosidad con la que el artista aborda el trabajo y la capacidad para mantener el pulso de la abstracción con una expresividad sutil", según ha informado el consistorio en un comunicado.

Para el tribunal, "en un panorama artístico caracterizado por la convivencia de múltiples lenguajes, la propuesta reafirma la vigencia de la abstracción y establece un diálogo con la tradición a la vez que abre nuevas posibilidades de futuro".

Cremades, nacido en Ibi en 1979, es pintor y artista visual. Licenciado en Bellas Artes por la Universitat Politècnica de València, ha obtenido ya algunos premios y distinciones como la beca Alfons Roig que otorga la Diputación de València.

El premio Senyera de Artes Visuales del Ayuntamiento de València, que pretende impulsar la trayectoria profesional de artistas valencianos, está dotado con 12.000 euros y la obra ganadora pasa a formar parte del patrimonio artístico del consistorio.

Las personas ganadoras de las últimas ediciones han sido Rocío Garriga (2025), por la obra 'Sueño ligero'; María Jesús González (2024), por la pieza 'Pabellón 6. Hospital Psiquiátrico de Bétera. Pliego 'I; y Antonio Samo (2023), por la escultura 'Posiciones'.