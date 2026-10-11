El joven Pablo Saura gana el concurso de pelar granadas de Elx

El joven Pablo Saura gana el concurso de pelar granadas de Elche en la Fireta del Camp d'Elx - GRANADA MOLLAR DE ELCHE

ALICANTE 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

Pablo Saura ha ganado el concurso de pelar granadas de Elx que se ha celebrado este domingo dentro de las actividades de la Fireta del Camp d'Elx. El joven, de 26 años, participaba por primera vez en el certamen.

El presidente del jurado, Trino Agulló, ha señalado sorprendido que el nivel cada año es mayor, pero los participantes de esta edición han demostrado "una pasión y amor por la granada mollar de Elche que se percibe en cada corte", informa la denominación de origen Granada Mollar de Elche.

El ganador del concurso ha explicado que pela la granada al estilo tradicional, quitando la corona, y donde están las membranas hace cortes hacia la parte inferior, en gajos como si fuera una naranja.

Según ha indicado, su técnica es herencia de su madre, quien también ha participado en el concurso, y llevaba semanas practicando. "Participar en este concurso es todo un orgullo, no todo el mundo tiene el honor de decir que ha participado en un certamen de pelar granadas. Y con el primer premio es aún más especial", ha manifestado.

Como recompensa, el joven ha ganado un primer premio en metálico de 200 euros, mientras la segunda y tercera clasificada han logrado cien y 50 euros respectivamente. El resto de los finalistas han conseguido un lote con productos típicos del Camp d'Elx.

En este certamen, organizado por la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores de Elx (Asaja) con la colaboración de la Denominación de Origen de la Granada Mollar de Elche y el Ayuntamiento de Elx, han participado cerca de una veintena de personas que han demostrado que pelar una granada es "mucho más sencillo de lo que parece".