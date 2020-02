'Juego de tronos', 'La casa de papel' y 'Anatomía de Grey', las tres series más vistas en plataformas en España en 2019

Publicado 14/02/2020 17:10:57 CET

Series creadas para la televisión en abierto se sitúan entre las más vistas en las plataformas digitales

VALÈNCIA, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

'Juego de tronos', 'La casa de papel' y 'Anatomía de Grey' se posicionan como las series más vistas en plataformas digitales de vídeo bajo demanda en 2019. Además de 'La casa de papel', otras cuatro ficciones españolas entran también en el top 20 de las más vistas: 'Las chicas del cable', 'Vis a Vis', 'Élite' y 'Arde Madrid'.

Así se desprende del Barómetro OTT de la consultora de audiencias GECA que se ha presentado en el Seminario AEDEMO de Televisión en València, y que analiza los hábitos de consumo, los públicos y los contenidos más consumidos en las OTTs.

Del estudio también se extrae que el total de 11 de las 15 series más vistas en las plataformas digitales (también conocidas como plataformas 'over-the-top' u OTT) en España en 2019 son producciones creadas para la televisión en abierto como 'La casa de papel', 'Anatomía de Grey', 'Black Mirror' y 'Vikingos'.

Según GECA, el informe pone de manifiesto la "supremacía" de Netflix como la OTT con mayor penetración en España, con casi un 60% de suscriptores respecto al total de estas plataformas. Este resultado se sitúa más de 15 puntos por encima de los que registran Movistar+ (43,6%) y Amazon Prime Video (42,6%), segunda y tercera plataforma del ranking, ambas con una cifra muy similar.

"Nuevamente queda reflejado el alto grado de satisfacción entre los usuarios con el cuentan que todas las principales plataformas por las que se ha preguntado, con más de un 90% de ellos dispuestos a renovar su suscripción", han señalado desde GECA.

'JUEGO DE TRONOS' Y 'LA CASA DE PAPEL', LAS MÁS VISTAS

De forma global, tomando como referencia el dato totalizado de las tres oleadas llevadas a cabo en 2019, 'Juego de tronos' se sitúa como la serie más vista en estas plataformas el pasado año con un 22,5% de suscriptores que afirma haber visto la serie que en España está disponible en HBO y Movistar+.

Le siguen en el podio, con un dato prácticamente análogo, 'La casa de papel' (Netflix), con un 19,9%, y 'Anatomía de Grey' (Prime Video y Movistar), con un 19,5%. La serie médica creada por Shonda Rhime no es la única serie "de catálogo" que se sitúa entre lo más visto "en estas plataformas", ranking en el que aparecen títulos como 'Vikingos', 'The Good Doctor' o 'The Walking Dead', entre otros.

De hecho de las 15 series con mayor seguimiento, un total de 11 son producciones creadas y emitidas en la televisión lineal fuera y dentro de nuestro país. Aparte de las anteriormente mencionadas, también figuran 'Black Mirror', 'Arrow', 'Breaking Bad', 'Agentes de S.H.I.E.L.D.', 'Vis a vis' y 'American Crime Story'.

Más allá de los ránkings que publican las propias plataformas en las que se pone el énfasis en las producciones propias originales, los resultados del Barómetro OTT de GECA reflejan que el grueso del consumo de las OTTs "proviene de producciones cuya popularidad proviene precisamente de su emisión previa en la televisión tradicional".

Según GECA, "lo anterior es especialmente relevante de cara al inminente lanzamiento en España el próximo mes de marzo de Disney+, plataforma que cuenta con un potente catálogo respaldado por firmas como FOX, Lucas Films, Star Wars, ABC, Marvel, National Geographic, Pixar y la propia Disney".

A este respecto, GECA preguntó a los encuestados en la oleada del mes de diciembre de 2019 sobre su predisposición a suscribirse a esta nueva plataforma, y resultó que casi una cuarta parte de ellos se mostraban decididos a solicitar el alta una vez esté disponible en nuestro país.

CONSUMO EN PANTALLA GRANDE

Otro de los aspectos relacionados con estas plataformas que analiza el Barómetro OTT de GECA es la forma en la que los usuarios consumen sus contenidos. A pesar de la libertad que ofrecen las OTT en lo que respecta a horarios y lugares para realizar el visionado, "el televisor se erige como el dispositivo más utilizado por los suscriptores a la hora de ver estas plataformas".

Un 79% de los encuestados afirma consumir OTTs en su Smart TV, dato que supera con creces al de usuarios que emplean el Smartphone o la Tablet para esta finalidad.

Otro dato relevante es el relativo a las franjas del día en las que los usuarios hacen consumo de estos servicios. Y es que casi el 80% de los entrevistados concentran su visionado entre las 21.00 y las 23.00 horas, con lo que "ejercen así una batalla directa con la televisión convencional por la audiencia que se encuentra frente al televisor en la banda del prime time".