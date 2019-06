El juicio por el crimen de la viuda del expresidente de la CAM arrancará el 14 de octubre

Publicado 28/06/2019 16:55:21 CET

ALICANTE, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El juicio por jurado contra Miguel López, único acusado por la muerte de su suegra, Maria del Carmen Martínez, --viuda del expresidente de la CAM, Vicente Sala-- arrancará el próximo 14 de octubre y está previsto que se prolongue a lo largo de cuatro semanas, según han confirmado a Europa Press fuentes jurídicas.

Maria del Carmen Martínez falleció tras recibir dos disparos en la cabeza en diciembre de 2016 en el concesionario de coches Novocar, que regentaba el procesado, que fue detenido por ello y enviado a prisión provisional, de la que salió en libertad tras abonar una fianza de 150.000 euros.

Tanto Fiscalía como la acusación particular, que representa al hijo de la víctima, solicitan penas de casi 25 años para Miguel López mientras que la defensa reclama la absolución porque sostiene que es inocencia.

El pasado 19 de junio la sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) desestimó un recurso presentado por la defensa de Miguel López para que el juicio se celebrara por un tribunal profesional y se evitara el jurado.

La defensa planteó sus dudas ante la imparcialidad del tribunal que le debe juzgar debido a la trascendencia social y la repercusión mediática del caso, ya que consideraba que se había producido un "juicio paralelo" que, a su modo de ver, "necesariamente" podía "condicionar al tribunal".

Ante ello, solicitaba un juicio por tribunal profesional o que, en caso de ser por jurado, se celebrara en una capital provincial no valenciana.

La sala rechazó esos argumentos porque, aunque no niega la trascendencia de los hechos, entiende que no implica que se deba "cuestionar el futuro resultado de un juicio" para el que todavía no se ha constituido el tribunal.