La Junta Electoral archiva la denuncia del PSPV por las vallas publicitarias del PP con la imagen de Llorca

Las vallas que suscitaron la queja ahora archivada. - REMITIDA PSPV

VALÈNCIA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta Electoral Provincial de Valencia ha archivado la queja presentada por el PSPV por las vallas publicitarias del Partido Popular con la imagen del 'president', Juanfran Pérez Llorca.

En una resolución fechada este mismo viernes, el órgano adopta esta decisión, que justifica en que los carteles denunciados fueron instalados con anterioridad a la convocatoria electoral y, además, se ha acreditado, mediante aportación de comunicaciones a la empresa responsable, haber instado su retirada y, posteriormente, mediante certificación, que han sido retirados dentro de un plazo razonable desde la convocatoria".

Por tanto, "no se aprecia voluntad de mantener actividad propagandística contraria al artículo 53 de la LOREG, por lo que procede el archivo de las actuaciones", explica la resolución consultada por Europa Press.

Al hilo de esta resolución, el portavoz de campaña del PPCV, Gerardo Camps, ha afirmado que "el sanchismo insinúa y denuncia, pero todo acaba archivado".

Camps ha señalado, en un comunicado, que esta decisión "vuelve a dejar en evidencia la estrategia de los socialistas, más preocupados por fabricar polémicas y atacar al Partido Popular que por ofrecer soluciones a los valencianos". "El PSPV intenta convertir cualquier cuestión en un escándalo, pero los hechos terminan desmontando su relato", ha apuntado.

"MUCHO RUIDO Y NINGÚN RECORRIDO"

El portavoz 'popular' ha recordado que los carteles se instalaron antes de la convocatoria electoral y que ya han sido retirados. "Cuando se denuncia sin fundamento, el resultado es este: mucho ruido, muchas acusaciones y ningún recorrido", ha espetado.

Para Camps, "el sanchismo ha convertido la insinuación permanente en una forma de hacer política". "En lugar de confrontar proyectos, propuestas y resultados, el PSOE prefiere lanzar sospechas, alimentar titulares y tratar de desgastar al adversario. Pero gobernar no consiste en embarrar la política, sino en trabajar para mejorar la vida de los ciudadanos", ha zanjado.