Kafre Teatre propone en Picassent pasar tres días "sin parar de reír" con Yllana, Choriza May o La Teta Calva - AYUNTAMIENTO PICASSENT

VALÈNCIA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La XXII edición del festival Kafre Teatre de Picassent (Valencia) propone, desde este jueves y hasta el próximo 24 de octubre, pasar tres días "sin parar de reír" con artistas como Choriza May, La Teta Calva, Jajajers, Yllana y Lanördika.

El encuentro volverá a llenar el municipio de teatro, música y circo con cinco espectáculos repartidos en tres días y con una compañía referente, reconocida nacional e internacionalmente, como Yllana, que celebra sus 25 años sobre los escenarios.

"El Kafre es un festival único porque reivindica el derecho a reír sin censura y a subir al escenario propuestas que no siempre encuentran espacio en otras programaciones. Veintidós años después, continúa siendo una cita atrevida, diversa y muy nuestra", destaca, en un comunicado, el concejal de Cultura, Jaume Sobrevela.

La programación arranca esta tarde a las 20 horas, en la Casa de Cultura, con Choriza May. La artista valenciana ofrecerá un espectáculo que combina humor, números musicales y una potente energía escénica.

El viernes 23 habrá doble sesión. A las 20 horas, en la Casa de Cultura, La Teta Calva presentará Tributo, la historia de Los Osamenta, una banda de rock en horas bajas que tiene la oportunidad de volver a los escenarios. La obra llega en el año en el que la compañía celebra su décimo aniversario. A las 23 horas, el Musical acogerá La Cremà, el nuevo espectáculo de Jajajers: una propuesta gratuita que convierte la rabia en risas y catarsis colectiva.

Ya el sábado 24, a las 20 horas, la Casa de Cultura recibirá Lo mejor de Yllana, una selección de los sketches más divertidos y emblemáticos de la compañía, que celebra más de 25 años de humor gestual. El festival se cerrará a las 23 horas y, como novedad, lo hará al aire libre, concretamente en la Ermita, con Tres tristes trolls, de Lanördika. En esta propuesta gratuita de circo y humor, tres trolls a punto de extinguirse intentarán despertar de nuevo la fascinación por el misterio y la magia.

El festival mantiene "una mirada centrada en hacer que la cultura sea accesible". Por ello, ofrece un abono, el denominado Kafrebo, que, por solo 15 euros, da acceso a todos los espectáculos e incluye una camiseta con el diseño del festival, obra de la ilustradora local Alba Bla. Las entradas pueden adquirirse a través de los canales de venta habilitados por el Ayuntamiento.