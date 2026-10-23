Krista Walochik, Laura García, Mª Ángeles Marced, Vicky Sevilla y Ana Company, galardonadas en los XIX Premios EVAP

Los Premios EVAP visibilizan la fuerza de las mujeres en los espacios de decisión - EVAP

VALÈNCIA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La XIX edición de los Premios EVAP 2026, celebrada en el Roig Arena ante más de 800 asistentes, ha reconocido a cinco mujeres cuyas trayectorias representan "distintas formas de ejercer el liderazgo, superar barreras y generar nuevas oportunidades": Krista Walochik, Laura García, Mª Ángeles Marced, Vicky Sevilla y Ana Company.

Con estos galardones, la Asociación de Empresarias, Directivas y Profesionales de Valencia (EVAP) busca "visibilizar el talento de las mujeres y reivindicar una mayor presencia de las mujeres en los espacios de decisión empresarial".

Ejemplo de ello, subraya la entidad en un comunicado, son las cinco galardonadas en esta edición: Krista Walochik ha recibido el Premio EVAP a la Diversidad; Laura García, el Premio EVAP a la Integridad; Mª Ángeles Marced, el Premio EVAP a la Profesionalidad; Vicky Sevilla, el Premio EVAP Joven Talento; y Ana Company, el Premio Asociada EVAP 2026.

El encuentro ha contado con representación política, empresarial e institucional, como Susana Camarero, vicepresidenta segunda y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda de la Generalitat, encargada de clausurar el acto; y María José Ferrer, primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de València. También han asistido representantes de Les Corts, el Congreso de los Diputados, la Diputación de Valencia y el Ayuntamiento de València, así como altos cargos de la Generalitat.

En el ámbito empresarial e institucional, han asistido José Vicente Morata, presidente de Cámara Valencia, y Francisco Alonso, presidente de Femeval, junto a representantes de entidades como Ivefa, Asecam, Fepeval, ATA, NDCS y AJEV, además de responsables del ámbito universitario y de los medios de comunicación de la Comunitat Valenciana.

En palabras de la presidenta de EVAP, Marta Iranzo: "Emplazamos a las empresas a pasar de las palabras a los hechos. Necesitamos culturas empresariales que impulsen la corresponsabilidad real y garanticen que las mujeres estén presentes donde se toman las decisiones estratégicas. Y también debemos apostar por los jóvenes, escuchar sus demandas y aprovechar su talento, porque el equilibrio entre la vida profesional y personal no debe ser un obstáculo para crecer".

"A los responsables empresariales les pedimos compromiso, y a los políticos, visión a largo plazo, menos ruido y un entorno seguro para invertir, crecer e impulsar el talento", ha apostillado.

Más allá del reconocimiento individual a las galardonadas, "los Premios EVAP buscan dar visibilidad al talento de las mujeres y poner en valor la contribución de las mujeres al liderazgo y a la toma de decisiones en todos los ámbitos profesionales", ha destacado la presidenta de EVAP.

En este sentido, Iranzo ha remarcado que "avanzar hacia una mayor presencia de mujeres en los espacios de decisión no es solo una cuestión de representación, sino también de aprovechar todo el talento y las distintas perspectivas que enriquecen a las empresas y a la sociedad".

La asociación ha otorgado el Premio EVAP a la Diversidad a Krista Walochik, cofundadora y senior advisor de Talengo con más de 20 años de experiencia en el asesoramiento a Consejos de Administración. Walochik ha recordado alguno de los momentos de discriminación que ha vivido durante su trayectoria profesional y ha destacado que la diversidad "por si sola puede ser maravillosa, pero sin inclusión puede ser un caos, porque solo la inclusión convierte nuestras diferencias en fortalezas".

Este premio lo han entregado Sandra Deltell, vicepresidenta de EVAP, y Olga García, directora territorial de CaixaBank en Comunidad Valenciana y Región de Murcia. Walochik es presidenta del International Women's Forum España y ha impulsado en Europa el Código Voluntario de Diversidad en Consejos para la promoción de un buen gobierno corporativo y la diversidad en los órganos de decisión.

Por otro lado, el premio EVAP a la Integridad, entregado por Virginia de la Cuadra, secretaria general de EVAP, y Ángela Pérez, vocal de la Junta Directiva de EVAP, ha sido para Laura García, cofundadora y CEO de Zapato Feroz, empresa líder en el diseño del calzado infantil respetuoso y sostenible.

"VIVIR Y CUIDAR"

Para García, "no hace falta tener una empresa grande para hacer cosas grandes" y ha recordado que su objetivo al crear su empresa era conciliar su vida familiar y laboral, algo que sigue haciendo y que es el alma de su empresa cuyo motor es "vivir y cuidar", ha declarado.

Otra de las premiadas ha sido Mª Ángeles Marced, consejera corporativa e independiente en empresas tecnológicas internacionales, con el Premio EVAP a la Profesionalidad. "El éxito supone elegir bien y con responsabilidad", ha señalado Marced, quien ha explicado en esta línea que ella optó por un sector como las Telecomunicaciones, donde había poca gente con conocimientos y eso la ayudó a que la incluyeran.

El galardón ha sido concedido por Amaya Fernández, tesorera de EVAP, y Argimiro Aguilar, fundador y CEO de Argimiro Joyero. Marced es pionera en microelectrónica en España y presidenta honorífica del clúster valenciano de semiconductores, desde el que trabaja para liderar el diseño de nuevos chips fotónicos.

Este año el Premio EVAP Joven Talento se ha entregado a Vicky Sevilla, chef y propietaria del restaurante Arrels en Sagunto. Sevilla ha hecho hincapié en que "no hace falta esperar a tener toda la experiencia del mundo para construir algo en lo que crees", y ha agradecido este premio que es una oportunidad para poner de manifiesto que la edad no limita la posibilidad de asumir responsabilidades.

Con una Estrella Michelin y un Sol Repsol, Sevilla es una de las representantes más influyentes de la nueva cocina valenciana y forma parte de una generación de cocineras que han contribuido a dar visibilidad a las mujeres en la alta gastronomía española. Las encargadas de conceder el premio a Sevilla han sido Nuria Lloret, vicepresidenta segunda de EVAP, y Mayte Ramos, CEO de Grupo Sorolla Educación.

EVAP también ha hecho entrega del Premio Asociada EVAP 2026 a Ana Company, directora del área de orientación e inserción profesional en Florida Universitaria, quien ha subrayado que "EVAP reúne a mujeres que no se conforman con cómo han sido siempre las cosas y que se comprometen a cambiarlas, y que quieren abrir caminos y generar oportunidades". El galardón ha sido entregado por Marta Iranzo, presidenta de EVAP, y Concha Baeza, Premio Asociada EVAP 2025.