Las lecturas dramatizadas de 'Inèdits' culminan en el Rialto con la obra de Malena Androide

El Teatre Rialto programa las lecturas dramatizadas del proyecto ‘Inèdits’ del Institut Valencià de Cultura - GVA

VALÈNCIA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Teatre Rialto de València acoge la última de las lecturas dramatizadas de la presente edición de 'Inèdits', el proyecto del Institut Valencià de Cultura que da continuidad a los textos que han recibido las ayudas a la escritura escénica del organismo mediante su ensayo y posterior presentación ante el público.

La iniciativa nació durante la temporada 2024-2025 con el propósito de "visibilizar la autoría valenciana y generar espacios de trabajo compartidos entre los dramaturgos, actores y directores que participan en la puesta en escena de las lecturas dramatizadas", recuerda la Conselleria de Cultura en un comunicado.

El texto 'Terrores desproporcionados no completamente descartables', escrito por Malena Androide, podrá verse los días 27 y 28 de octubre en la Sala 7 del Rialto.

La obra, dirigida por Antía Lousada Ferro e interpretada por María Moreno, Alida Molina, Nacho Roland, Daniel V. Carrillo Palomo y Roo Castillo, plantea la primera parte de una serie imaginada bajo el título 'Pesadillas', en referencia a los libros de R. L. Stine.

El proyecto surge de una somatización del presente que se proyecta hacia el futuro y propone una serie de historias cruzadas, personajes y situaciones cotidianas vinculadas a ámbitos como el fútbol, las cumbres internacionales, el arte o los viajes en coche, filtradas por la exageración, el delirio y la ironía, elementos que remiten a la lógica de los sueños y las pesadillas.

Esta lectura dramatizada completa el recorrido de la presente edición de 'Inèdits', tras la representación de 'Salomé', de Jerónimo Cornelles, cuyas sesiones tuvieron lugar el pasado mes de mayo, y 'Yo rime el convite conmigo', de Xavo Giménez, realizadas en junio.

Los tres textos han sido seleccionados por una comisión independiente integrada por Tiago Barrachina, en representación de l'Associació Valenciana d'Escriptores i Escriptors Teatrals (AVEET); Juan Luis Mira, como representante de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE); y María José Mora, en representación del Institut Valencià de Cultura.

Las entradas tienen un precio de 2 euros y pueden adquirirse en la taquilla del Teatre Rialto y a través de la página web del IVC.