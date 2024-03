Leonardo Padura espera que la respuesta del Gobierno cubano a las protestas "no sea represiva": "Ojalá sea comprensiva"

El escritor cree que es "evidente que el sistema sociopolítico económico cubano necesita cambios"

El escritor cubano Leonardo Padura ha afirmado que espera que la respuesta del Gobierno de Cuba a las protestas antigubernamentales de miles de manifestantes "no sea represiva", sino que "ojalá sea una respuesta comprensiva".

Así se ha manifestado este jueves el también periodista en la Sede Universitaria Ciudad de Alicante, en un encuentro con medios de comunicación antes de ofrecer dos actividades en la Universidad de Alicante (UA). Ha sido preguntado por los periodistas sobre su valoración de la situación actual en Cuba, después de que el pasado domingo miles de personas se manifestaran en las calles de varias ciudades de Cuba en contra del Gobierno de Miguel Díaz-Canel, tras varias jornadas de apagones y retrasos en la distribución de alimentos básicos.

Al respecto, Padura ha explicado que "más o menos" ha estado informado de lo ocurrido, pero ha precisado que no ha estado en el país desde hace un mes, por lo que no ha podido "medir el pulso de la realidad que es tan importante" y ha abogado por ser "cauteloso" en su valoración.

"Espero que la respuesta del Gobierno no sea represiva, ojalá fuera una respuesta comprensiva. Ojalá los cambios que deben instrumentarse en Cuba se instrumenten con la profundidad que deben instrumentarse", ha señalado, al tiempo que ha añadido que hay "necesidad de determinados cambios que no se producen".

En este sentido, ha afirmado que el "único resultado satisfactorio" para la situación actual en el país latinoamericano es que "de alguna manera se logre que la gente en Cuba viva mejor, porque se merece vivir mejor después de tanto sacrificio".

El escritor ha indicado que el origen de las protestas han sido los "problemas muy graves" con la electricidad y la distribución de alimentos y ha señalado que, en los últimos dos o tres años, "la crisis del país había tenido como curso la migración", con cifras "muy representativas" de cubanos emigrando.

"Ahora se juntaron el hambre y la necesidad y se produjo esta explosión. ¿Que va a pasar? No sé, si es una cuestión puntual por falta alimento no lo sé, pero son manifestaciones de un proceso que lo vengo diciendo en mis novelas hace años, que yo lo he denominado cansancio histórico", ha explicado.

Interpelado por un posible cambio de régimen en Cuba, ha afirmado que no sabe "cómo se pudiera producir". "Lo que sí es evidente es que el sistema sociopolítico económico cubano necesita cambios. Eso es indiscutible", ha zanjado Padura.