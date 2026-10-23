Les Arts Florissants clausura en València su gira española con 'Riccardo Primo', de Händel

Les Arts clausura la gira en España de Les Arts Florissants con la versión en concierto de ‘Riccardo Primo’, de Händel - GVA

VALÈNCIA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Palau de les Arts Reina Sofía clausura la gira en España de Les Arts Florissants con la versión en concierto de 'Riccardo Primo, re d'Inghilterra', de Georg Friedrich Händel, que se interpretará el 25 de octubre, a las 18.00 horas, en la Sala Principal.

El director británico Paul Agnew estará al frente de la orquesta y los solistas de Les Arts Florissants en su quinta actuación en el teatro valenciano.

El programa incorpora la única ópera que el compositor dedicó a un monarca inglés, Ricardo I de Inglaterra, conocido como Ricardo Corazón de León, papel que interpreta el emergente contratenor Hugh Cutting, destacan los responsables de la institución cultural en un comunicado.

Cutting participó en la décima edición de 'Le Jardin des Voix', el vivero de voces especializadas que tutelan el propio Agnew y William Christie, y fue distinguido con el galardón a la Estrella Emergente en los International Opera Awards de 2025.

Junto al contratenor británico, el primero de su cuerda en ganar el prestigioso Kathleen Ferrier Award, actuarán la soprano Mélissa Petit, colaboradora habitual de Cecilia Bartoli, y la mezzosoprano Juliette Mey, premio 'Revelación de artista lírica' en las 31ª edición de las Victoires de la Musique Classique.

'Riccardo Primo, re d'Inghilterra' se estrenó el 11 de noviembre de 1727 en el King's Theatre de Londres. Händel había obtenido la nacionalidad británica a principios de ese año y Jorge II acababa de ser coronado. La ópera, protagonizada por un monarca inglés victorioso, sirvió de homenaje al nuevo rey y al país que había adoptado al compositor nacido en Halle (Alemania).

Las entradas para el espectáculo pueden adquirirse a través de los canales de venta habituales: las taquillas del teatro, la línea de venta 96 197 59 00 y la página web de Les Arts.